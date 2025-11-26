Receta de enfrijoladas tradicionales: cremosas, fáciles y llenas de sabor mexicano

Esta receta de enfrijoladas es un clásico de la cocina mexicana que combina tortillas suaves con una salsa cremosa de frijoles lleno de sabor y tradición. Preparar esta receta en casa resulta sencillo, económico y perfecto para cualquier comida, ofreciendo una experiencia reconfortante que resalta los aromas y la gastronomía popular.

Una curiosidad de esta receta es que en algunas regiones se prepara con frijoles negros y en otras con frijoles bayos o pintos, cambiando su color y sabor.

Una curiosidad de esta receta es que en algunas regiones se prepara con frijoles negros y en otras con frijoles bayos o pintos, cambiando su color y sabor.

1- Licúa los frijoles cocidos con el caldo , el ajo y la cebolla hasta obtener una salsa homogénea.

2- Calienta el aceite en una olla y sofríe la salsa durante 5 minutos.

3- Ajusta la sal y pimienta y cocina hasta que espese ligeramente.

4- Calienta las tortillas en un comal o sartén.

5- Pasa cada tortilla por la salsa caliente.

6- Rellena con pollo si lo deseas y dóblalas.

7- Colócalas en un plato y báñalas con más salsa.

8- Añade crema y queso fresco por encima.

9- Decora con cebolla y perejil.

Esta receta de enfrijoladas es más antigua que muchas variaciones de enchiladas, ya que los frijoles eran base fundamental en la alimentación prehispánica. Esta receta de enfrijoladas es más antigua que muchas variaciones de enchiladas, ya que los frijoles eran base fundamental en la alimentación prehispánica. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de enfrijoladas es una muestra perfecta de la sencillez y profundidad de la cocina mexicana. Su salsa suave y llena de sabor realza cada tortilla, creando un plato reconfortante ideal para cualquier momento del día. Además, esta receta permite múltiples variaciones, ya sea con pollo, queso extra o incluso huevo, adaptándose a todos los gustos. Preparar enfrijoladas en casa no solo garantiza frescura, sino también una conexión con las raíces culinarias. Disfrutar de esta receta es saborear historia, tradición y un equilibrio perfecto entre ingredientes simples y deliciosos. ¡A disfrutar!