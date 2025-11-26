Receta de enfrijoladas tradicionales: cremosas, fáciles y llenas de sabor mexicano
Prepara esta receta paso a paso de enfrijoladas, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de enfrijoladas es un clásico de la cocina mexicana que combina tortillas suaves con una salsa cremosa de frijoles lleno de sabor y tradición. Preparar esta receta en casa resulta sencillo, económico y perfecto para cualquier comida, ofreciendo una experiencia reconfortante que resalta los aromas y la gastronomía popular.
Ingredientes para unas enfrijoladas perfectas
Rinde: 4 porciones.
- 12 tortillas de maíz.
- 2 tazas de frijoles negros cocidos.
- 1/2 taza de caldo de frijol.
- 1 diente de ajo.
- 1/4 de cebolla.
- 100 g de queso fresco desmoronado.
- 1/2 taza de crema.
- 2 cucharadas de aceite vegetal.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- 1 pechuga de pollo desmenuzada (opcional).
- Rodajas de cebolla para decorar.
- Perejil o cilantro fresco.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Licúa los frijoles cocidos con el caldo, el ajo y la cebolla hasta obtener una salsa homogénea.
2- Calienta el aceite en una olla y sofríe la salsa durante 5 minutos.
3- Ajusta la sal y pimienta y cocina hasta que espese ligeramente.
4- Calienta las tortillas en un comal o sartén.
5- Pasa cada tortilla por la salsa caliente.
6- Rellena con pollo si lo deseas y dóblalas.
7- Colócalas en un plato y báñalas con más salsa.
8- Añade crema y queso fresco por encima.
9- Decora con cebolla y perejil.
De la cocina a la mesa
Esta receta de enfrijoladas es una muestra perfecta de la sencillez y profundidad de la cocina mexicana. Su salsa suave y llena de sabor realza cada tortilla, creando un plato reconfortante ideal para cualquier momento del día. Además, esta receta permite múltiples variaciones, ya sea con pollo, queso extra o incluso huevo, adaptándose a todos los gustos. Preparar enfrijoladas en casa no solo garantiza frescura, sino también una conexión con las raíces culinarias. Disfrutar de esta receta es saborear historia, tradición y un equilibrio perfecto entre ingredientes simples y deliciosos. ¡A disfrutar!