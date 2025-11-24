Enmoladas de pollo: receta mexicana cremosa, exquisita y perfecta para ocasiones especiales
Prepara esta receta paso a paso de enmoladas de pollo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de enmoladas de pollo es uno de los platillos más representativos de la cocina mexicana, famosa por su profundo sabor y su textura sedosa. La receta combina tortillas suaves con un exquisito mole lleno de especias, creando una propuesta tradicional perfecta para deleitar el paladar en cualquier ocasión especial.
Ingredientes para unas enmoladas de pollo perfectas
Rinde 4 porciones.
- 12 tortillas de maíz.
- 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas.
- 500 g de mole negro o mole poblano preparado.
- 400 ml de caldo de pollo.
- 1/2 cebolla.
- 1 diente de ajo.
- 100 g de queso fresco desmoronado.
- 100 ml de crema.
- Aceite vegetal.
- Sal.
- Semillas de ajonjolí al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Calienta el mole en una cacerola junto con el caldo de pollo, moviendo constantemente hasta obtener una salsa espesa y homogénea.
2- Ajusta de sal y cocina a fuego bajo durante 5 minutos para intensificar el sabor.
3- Pasa ligeramente las tortillas por aceite caliente para suavizarlas sin que se doren demasiado.
4- Rellena cada tortilla con pollo desmenuzado y dóblalas por la mitad.
5- Coloca las tortillas rellenas en un plato y báñalas generosamente con el mole caliente.
6- Decora con queso fresco, crema y espolvorea ajonjolí al gusto.
7- Sirve de inmediato para disfrutar su mejor sabor y textura.
De la cocina a la mesa
Las enmoladas de pollo son una receta que representa la riqueza, complejidad y tradición de la gastronomía mexicana. Su característica principal es el mole, una salsa elaborada con múltiples ingredientes que ofrece un equilibrio perfecto entre dulzor, especias y un ligero toque picante. Esta preparación convierte un plato sencillo en una experiencia culinaria sofisticada y profundamente reconfortante. Además, la receta permite variaciones, como utilizar diferentes tipos de mole o cambiar el relleno según preferencia. ¡A disfrutar!