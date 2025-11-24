Pan dulce casero: la receta que se prepara cada diciembre

Con la llegada de diciembre , los aromas a vainilla, cítricos y manteca vuelven a colarse en las cocinas argentinas. Entre ellos, el del pan dulce destaca como un símbolo casi ritual: aparece en cada sobremesa, protagoniza brindis y conecta generaciones con la simple magia de un amasado compartido. Aunque las versiones industriales abundan, cada vez más familias vuelven a la preparación casera, atraídas por su sabor auténtico y la posibilidad de personalizarlo con frutos secos, chips de chocolate o frutas abrillantadas.

A continuación, un paso a paso completo para animarse a preparar un pan dulce esponjoso, aromático y con la miga perfecta, ideal tanto para principiantes como para cocineros experimentados.

En un recipiente pequeño, mezclar la levadura con una cucharada de azúcar y parte de la leche tibia. Dejar reposar 10 minutos hasta que espume. Este paso asegura que la masa leve correctamente.

En un bowl grande, batir la manteca con el azúcar hasta obtener una crema suave. Agregar los huevos de a uno, las ralladuras cítricas, la esencia de vainilla y el agua de azahar. Mezclar bien para potenciar los aromas típicos del pan dulce tradicional.

3. Incorporar harina y líquidos

Agregar la harina y la pizca de sal. Sumar la levadura activada y el resto de la leche. Integrar hasta formar una masa tierna. Puede resultar algo pegajosa: es normal en este tipo de preparación.

4. Amasar y primer levado

Amasar sobre la mesada enharinada durante unos 10 minutos, hasta que la masa esté lisa y elástica. Colocarla en un bowl, cubrirla con un repasador y dejarla reposar en un lugar cálido durante 1 hora, o hasta que duplique su volumen.

5. Agregar los frutos secos o chips

Desgasificar la masa (apretarla suavemente para sacarle el aire) y sumar las frutas o frutos secos elegidos. Integrarlos sin romper demasiado la miga.

6. Segundo levado en molde

Colocar la masa dentro de un molde de pan dulce —papel o metálico—, llenar solo hasta la mitad. Dejar levar nuevamente durante 45 minutos.

7. Horneado

Precalentar el horno a 170 °C. Hornear durante 45 a 55 minutos, dependiendo del tamaño. El pan dulce estará listo cuando al pincharlo con un palillo, salga seco.

8. Glaseado final (opcional pero recomendado)

Mezclar azúcar impalpable con unas gotas de agua o jugo de limón y bañar la superficie. Decorar con almendras o frutas.