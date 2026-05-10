El insólito origen del Día de los Medios de Comunicación que pocos conocen

Cada 10 de mayo se celebra el Día de los Medios de Comunicación , instituido por la Iglesia Católica como una jornada de reflexión crítica sobre el poder y la responsabilidad de los medios en el mundo.

Es bueno detenerse a pensar en cómo llegamos hasta acá, quiénes fueron los actores que hicieron posible que hoy estemos leyendo esta nota en una pantalla.

La historia se rementa a 1440, cuando el alemán Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y cambió para siempre la historia de la humanidad. Hasta ese momento, los libros eran producidos a mano por monjes dedicados a la copia minuciosa en monasterios, un trabajo tan lento y tan caro que solo religiosos y personas muy adineradas podían acceder a la lectura.

Johannes Gutenberg fue un inventor alemán que creó la imprenta con tipos metálicos móviles y provocó que los libros se produjeran en masa. Johannes Gutenberg fue un inventor alemán que creó la imprenta con tipos metálicos móviles y provocó que los libros se produjeran en masa.

La imprenta democratizó el conocimiento de una manera que ni el mismo Gutenberg debe haber imaginado porque, de repente, los libros podían producirse en serie, los precios bajaban y la información comenzaba a fluir como nunca antes. El primer periódico, si se lo puede llamar así, apareció en 1605 de la mano de Johann Carolus, que publicaba un boletín de noticias manuscrito con la información que le proporcionaba una red de corresponsales a su servicio, bajo el nombre de "Colección de todas las noticias distinguidas". Luego llegarían el "Weckley News of London" en 1622 y el "Boston News Letter" en 1704, pioneros en sus respectivos países y abuelos de todos los diarios que hoy conocemos.

Hacia finales del siglo XIX, en Francia, los hermanos Lumière proyectaron "La llegada del tren", un film de apenas unos segundos que mostraba una locomotora acercándose a la cámara y que, según cuentan, provocó pánico entre los espectadores que creían que el tren iba a salir de la pantalla y arrollarlos. Ese momento de terror colectivo marcó el nacimiento de los medios audiovisuales y abrió la puerta a una comunicación de masas completamente nueva y realista.

Hermanos Lumière Los hermanos Lumière.

Poco después, en 1896, el físico italiano Guillermo Marconi obtuvo la primera patente de la radio, aunque recién en 1901 logró realizar la primera transmisión de voces humanas, un hito que convertiría a este invento en el medio masivo por excelencia durante buena parte del siglo XX.

La radio y Argentina

En Argentina, la historia de la radio tiene un capítulo aparte y hasta cierto punto pintoresco: acá se comenzaron a fabricar los primeros aparatos radiofónicos de América Latina y un grupo de cuatro jóvenes del mundo de la medicina (Enrique Susini, César Guerrico, Luis Romero Carranza y Miguel Mujica) montó un transmisor de apenas 5 vatios en la azotea del Teatro Coliseo para llevar a cabo la primera transmisión nacional.

"Los locos de la azotea" con sus equipos de radio Foto: Historia Hoy "Los locos de la azotea" con sus equipos de radio. Historia Hoy

El 27 de agosto de 1920, estos cuatro locos (que después serían conocidos justamente como "los locos de la azotea") transmitieron una ópera de Richard Wagner que se considera el primer programa dirigido al público de todo el continente. Una hazaña digna de una película, hecha con más coraje que tecnología, que puso a la Argentina en el mapa de la radiodifusión mundial.

Sobre la televisión y el internet

La televisión, por su parte, tuvo un desarrollo más lento pero igualmente revolucionario. Desde finales del siglo XIX con la invención del disco de Nipkow por parte de Paul Nipkow (un artefacto que permitía explorar imágenes línea por línea y que parece un juguete al lado de las pantallas 4K actuales), hasta las primeras emisiones públicas realizadas por la BBC en Inglaterra, pasando por el inicio de las emisiones regulares con programación en 1936, la tele se convirtió en el medio dominante durante décadas, el que unía a las familias frente al aparato y el que establecía la agenda de conversación nacional. Finalmente, en la década de 1980, llegó la era digital, esa que nos trajo de lo electrónico analógico a las tecnologías actuales, con el internet como protagonista.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c0728v55yxdo Uno de los canales de la BBC lideró la transición a la televisión a color en su país con la emisión del torneo de Wimbledon en 1967. BBC

Porque internet, esa red que hoy consideramos tan natural como respirar, nació en realidad como un proyecto militar de Estados Unidos para asegurar las comunicaciones entre diferentes puntos del país en caso de sufrir un ataque de gran magnitud. Pero también hay otra versión, la del británico Tim Berners-Lee, que en 1989 le presentó a su jefe en el CERN (la Organización Europea para la Investigación Nuclear) un informe titulado "Gestión de la información: una propuesta", donde esbozaba la idea de un sistema que facilitara el intercambio de datos entre los casi diez mil científicos que componían la organización.

De esa semilla, regada con años de desarrollo y colaboración internacional, creció el árbol frondoso y a veces un poco salvaje de la web que hoy usamos para trabajar, estudiar, enamorarnos, pelearnos y, también, para leer notas como esta. La importancia que generó la aparición de los medios de comunicación, en cada una de sus etapas, fue el progreso en la difusión cultural y en la información dispuesta a la sociedad en general, pero también, la capacidad de definir qué se ve, qué se lee y qué se piensa.