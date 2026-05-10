¿Qué se puso? El particular look de Calu Rivero que dividió opiniones

Calu Rivero deslumbró con un llamativo conjunto de Stella McCartney x H&M que generó una diversidad de opiniones. Y a vos, ¿te gusta?

La actriz y modelo, Calu Rivero, compartió unas fotos donde apareció con un look firmado por Stella McCartney en colaboración con H&M. Las fotos fueron tomadas al aire libre y en contacto con la naturaleza, y reflejaron a la perfección el estilo libre y bohemio que caracteriza a Calu.

El outfit principal que llevó para la ocasión fue un conjunto plateado de efecto brillante realmente llamativo, que constó de una camisa oversized y un pantalón amplio a juego, ambas prendas con una textura metalizada y luminosa. Para marcar la cintura y darle estructura a un conjunto que de otra manera podría haber resultado demasiado amorfo, sumó un cinturón ancho de cuero marrón con bolsillos incorporados.

En varias de las imágenes, Calu posó junto a un caballo blanco y, en otras, también descalza, siguiendo el concepto natural y libre del shooting.

Complementó el look con unas gafas de sol de inspiración retro, y unas botas texanas con terminaciones rojizas que apenas se asomaban en algunas tomas.