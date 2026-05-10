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Calu Rivero

¿Qué se puso? El particular look de Calu Rivero que dividió opiniones

Calu Rivero deslumbró con un llamativo conjunto de Stella McCartney x H&M que generó una diversidad de opiniones. Y a vos, ¿te gusta?

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Mirá el look de Calu Rivero.

Mirá el look de Calu Rivero.

La actriz y modelo, Calu Rivero, compartió unas fotos donde apareció con un look firmado por Stella McCartney en colaboración con H&M. Las fotos fueron tomadas al aire libre y en contacto con la naturaleza, y reflejaron a la perfección el estilo libre y bohemio que caracteriza a Calu.

El outfit principal que llevó para la ocasión fue un conjunto plateado de efecto brillante realmente llamativo, que constó de una camisa oversized y un pantalón amplio a juego, ambas prendas con una textura metalizada y luminosa. Para marcar la cintura y darle estructura a un conjunto que de otra manera podría haber resultado demasiado amorfo, sumó un cinturón ancho de cuero marrón con bolsillos incorporados.

En varias de las imágenes, Calu posó junto a un caballo blanco y, en otras, también descalza, siguiendo el concepto natural y libre del shooting.

Complementó el look con unas gafas de sol de inspiración retro, y unas botas texanas con terminaciones rojizas que apenas se asomaban en algunas tomas.

Mirá las fotos del look de Calu Rivero

Calu Rivero (2)
La actriz combinó la estética rural con un conjunto metalizado de Stella McCartney.

La actriz combinó la estética rural con un conjunto metalizado de Stella McCartney.

Calu Rivero (3)
Calu Rivero se viste de western espacial.

Calu Rivero se viste de western espacial.

Calu Rivero (4)
El look de Calu Rivero.

El look de Calu Rivero.

Calu Rivero (1)
La colaboración Stella McCartney x H&M.

La colaboración Stella McCartney x H&M.

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