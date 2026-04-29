Adiós al daño del verano: así renovó su melena Calu Rivero

La actriz Calu Rivero apostó por la salud capilar y se hizo un cambio sin cortes extremos que podés imitar para mejorar la apariencia de tu cabello.

Calu Rivero decidió entregarse a una transformación que, más bien, buscaba restaurar, por lo que la actriz eligió pausar y priorizar el estado real de su pelo. Fue en manos de Diego Alfonso donde esa búsqueda tomó forma concreta.

El estilista realizó un diagnóstico que marcó el punto de partida del proceso, porque el foco no estuvo en cortar ni en cambiar radicalmente, sino en devolverle vida a una melena que ya tenía historia, que había atravesado estaciones, viajes y climas extremos. "El verano te dejó tremendo pelazo, hay que darle un poco más de amor, hidratarlo y sellarlo para seguir manteniendo el largo", le comentó Diego durante el procedimiento.

El largo se mantuvo intacto, mientras que los cambios se concentraron en la calidad del cabello, en su textura, en cómo se movía y en cómo reflejaba la luz. La intervención comenzó con un lavado profundo, donde utilizaron productos de alta gama que limpiaron sin agredir, respetando la estructura natural del pelo.

Diego eliminó las puntas dañadas y devolvió una línea prolija que ordenó la caída sin modificar la esencia del look, pero el verdadero diferencial se construyó en la etapa de tratamiento, donde el estilista aplicó una fórmula enriquecida con aminoácidos y silicona que trabajó sobre la cutícula capilar, sellándola y devolviéndole suavidad. Eso se tradujo inmediatamente en una textura más sedosa y controlada. "Para mí hay que sellarlo y darle un poco más de brillo", explicó.

A ese tratamiento se sumó una hidratación específica para cabellos largos con frizz, una problemática cada vez más frecuente en quienes buscan mantener largos extensos y saludables.