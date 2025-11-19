Única y deliciosa receta de muffins de frambuesas lista en pocos minutos

Esta receta de muffins de frambuesas es ideal si te gustan los dulces húmedos, frutales y con un toque ácido muy tentador. Se preparan rápido, con ingredientes simples y sin complicarte la vida. Perfectos para una merienda distinta, para llevar al trabajo o para sorprender a alguien con algo casero y delicioso.

1. Batí los huevos con el azúcar hasta que quede una mezcla espumosa.

Las frambuesas tienen baja cantidad de azúcar natural comparadas con otras frutas rojas, lo que ayuda en esta receta que los muffins no queden empalagosos.

1 y 1/2 taza de frambuesas frescas o congeladas.

2. Sumá el aceite , la leche y la vainilla . Mezclá bien.

3. Incorporá la harina leudante en dos tandas, usando espátula y movimientos envolventes. No sobrebatás.

4. Agregá las frambuesas(si son congeladas, usálas así directo). Mezclá suave.

5. Repartí la mezcla en pirotines, llenando hasta 3/4 de su capacidad.

6. Horneá a 180 °C por 18–22 minutos, hasta que estén doraditos y al pinchar salga seco.

7. Dejá enfriar sobre una rejilla y serví.

Listos para llevarlos a tu mesa y llenarla de color Su color intenso se debe a las antocianinas, antioxidantes que resisten la cocción y mantienen el tono rojizo dentro del muffin. Sutterstock

Las frambuesas tienen una de las fibras más finas del mundo frutal, lo que ayuda a que los muffins queden súper húmedos y livianos sin agregar crema ni manteca extra. Guardalos en un recipiente hermético hasta 3 días, o freezalos por 2 meses separados entre sí. ¡Y disfrutálos cuando quieras!.