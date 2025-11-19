Única y deliciosa receta de muffins de frambuesas lista en pocos minutos
Muffins esponjosos, húmedos y con frambuesas que estallan en cada bocado. Una receta ideal para desayuno, merienda o para vender.
Esta receta de muffins de frambuesas es ideal si te gustan los dulces húmedos, frutales y con un toque ácido muy tentador. Se preparan rápido, con ingredientes simples y sin complicarte la vida. Perfectos para una merienda distinta, para llevar al trabajo o para sorprender a alguien con algo casero y delicioso.
Rinde: 10 a 12 muffins
Te Podría Interesar
Ingredientes para unos muffins perfectos
-
2 huevos.
1 taza de azúcar.
1/2 taza de aceite neutro.
1 taza de leche.
2 tazas de harina leudante.
1 cdita de esencia de vainilla.
1 y 1/2 taza de frambuesas frescas o congeladas.
Opcional: chips de chocolate blanco o negro.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Batí los huevos con el azúcar hasta que quede una mezcla espumosa.
2. Sumá el aceite, la leche y la vainilla. Mezclá bien.
3. Incorporá la harina leudante en dos tandas, usando espátula y movimientos envolventes. No sobrebatás.
4. Agregá las frambuesas(si son congeladas, usálas así directo). Mezclá suave.
5. Repartí la mezcla en pirotines, llenando hasta 3/4 de su capacidad.
6. Horneá a 180 °C por 18–22 minutos, hasta que estén doraditos y al pinchar salga seco.
7. Dejá enfriar sobre una rejilla y serví.
Las frambuesas tienen una de las fibras más finas del mundo frutal, lo que ayuda a que los muffins queden súper húmedos y livianos sin agregar crema ni manteca extra. Guardalos en un recipiente hermético hasta 3 días, o freezalos por 2 meses separados entre sí. ¡Y disfrutálos cuando quieras!.