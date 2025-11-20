Tacos de pollo y palta: una receta llena de sabor para comidas rápidas de verano
Una receta suave y equilibrada que lleva pollo desmenuzado, palta y cítricos, para armar platos fáciles, nutritivos y refrescantes en pocos minutos.
Nada más rico que unos tacos, mejor aún si son frescos para esos días de calor en los que la solo idea de cocinar es agobiante. Esta receta lleva pollo desmenuzado y palta como ingredientes principales, con otros ricos complementos para hacerlos bien completos y nutrivos. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo cocidas y desmenuzadas
- 1 palta en cubos
- 1 tomate picado
- 1 cebolla morada en láminas
- Jugo de 1 lima o limón
- Tortillas de trigo o maíz
- Sal, pimienta y aceite de oliva
Paso a paso de la receta
- 1. Ponés el pollo en un bowl y lo sazonás con sal, pimienta y un chorrito de aceite.
- 2. Agregás la palta, el tomate y la cebolla morada.
- 3. Sumás el jugo de lima y mezclás suavemente para no romper la palta.
- 4. Calentás las tortillas apenas para que queden flexibles.
- 5. Armás los tacos y servís inmediatamente. ¡Y listo!