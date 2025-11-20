Arroz al horno valenciano: receta auténtica y perfecta para disfrutar en familia

Esta receta de arroz al horno valenciano representa una de las preparaciones más tradicionales y reconfortantes de la cocina de la Comunidad Valenciana. La receta combina ingredientes sencillos como arroz , garbanzos , embutidos y caldo para crear un plato sabroso, aromático y perfecto para disfrutar en familia.

En muchas casas valencianas, esta receta se cocina tradicionalmente en cazuela de barro, ya que mantiene mejor el calor y realza el aroma característico del arroz al horno.

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Precalienta el horno a 200 °C.

2- Corta la patata en rodajas y dóralas ligeramente en una sartén con aceite.

3- En la misma sartén, saltea la panceta, las longanizas y las morcillas hasta que tomen color.

4- Coloca el arroz en una cazuela de barro y añade las rodajas de patata, los garbanzos, las carnes y la cabeza de ajos en el centro.

5- Espolvorea pimentón dulce y añade el tomate partido por la mitad.

6- Calienta el caldo con azafrán y viértelo sobre los ingredientes. Ajusta de sal.

7- Introduce la cazuela en el horno y cocina 25–30 minutos hasta que el arroz absorba el caldo.

8- Deja reposar unos minutos antes de servir.

Aunque hoy es muy popular, antiguamente la receta era típica de los días en que se encendía el horno para hacer pan, aprovechando el calor residual para preparar este delicioso arroz. Shutterstock

De la cocina a la mesa

El arroz al horno valenciano es una receta tradicional que refleja el ingenio culinario de la cocina mediterránea, aprovechando ingredientes cotidianos para obtener un plato lleno de sabor. Su preparación en cazuela de barro le otorga un aroma único y una textura inconfundible, donde el arroz se impregna de todos los jugos de la carne y los embutidos. Esta receta es ideal para comidas familiares y reuniones, ya que se elabora de forma sencilla y permite servir varias porciones sin complicaciones. Disfrutar un arroz al horno es conectarse con la esencia de la gastronomía valenciana, cálida, nutritiva y profundamente auténtica. ¡A disfrutar!