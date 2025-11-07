Cómo preparar la mejor receta de birria de res casera al estilo Jalisco
Prepara esta receta paso a paso de birria de res, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
La receta de birria de res es una de las más emblemáticas de la cocina mexicana. Originaria de Jalisco, esta preparación combina carne suave, chiles secos y especias aromáticas, cocinadas lentamente para lograr un guiso lleno de sabor. Perfecta para celebraciones, comidas familiares o disfrutar con tortillas recién hechas.
Te Podría Interesar
Ingredientes para una birria de res perfecta
Rinde 6 porciones
- 1.5 kg de carne de res (chambarete, costilla o espaldilla).
- 4 chiles guajillos.
- 3 chiles anchos.
- 2 chiles de árbol (opcional, para más picante).
- 3 dientes de ajo.
- ½ cebolla.
- 2 tomates rojos.
- 1 cucharadita de comino.
- 1 cucharadita de orégano seco.
- ½ cucharadita de clavo molido.
- 2 hojas de laurel.
- 4 tazas de caldo o agua.
- Sal y pimienta al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Limpia y desvena los chiles; hiérvelos durante 5 minutos hasta que se ablanden.
2- Licúa los chiles con los tomates, ajo, cebolla, comino, clavo, orégano, sal y una taza de caldo hasta formar una salsa espesa.
3- Coloca la carne en una olla grande y vierte encima la salsa. Añade el resto del caldo y las hojas de laurel.
4- Cocina a fuego bajo durante 2 a 3 horas, hasta que la carne esté muy suave y se deshaga fácilmente.
5- Retira la carne, desmenúzala y vuelve a mezclarla con el caldo.
6- Sirve caliente con cebolla picada, cilantro, limón y tortillas de maíz.
De la cocina a la mesa
Esta receta de birria de res representa el sabor profundo y festivo de México. Cada bocado combina la suavidad de la carne con el toque picante y aromático de los chiles. Es perfecta para servir en tacos o disfrutar en caldo con arroz o frijoles. Además, la birria ha trascendido fronteras, siendo hoy una de las recetas mexicanas más populares del mundo, apreciada por su textura jugosa, su aroma especiado y su auténtico sabor tradicional. ¡A disfrutar!