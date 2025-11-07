Cómo preparar la mejor receta de birria de res casera al estilo Jalisco

La receta de birria de res es una de las más emblemáticas de la cocina mexicana. Originaria de Jalisco, esta preparación combina carne suave, chiles secos y especias aromáticas, cocinadas lentamente para lograr un guiso lleno de sabor. Perfecta para celebraciones, comidas familiares o disfrutar con tortillas recién hechas.

La receta de birria de res nació en el estado de Jalisco durante la época colonial, cuando los españoles introdujeron el ganado vacuno y los mexicanos adaptaron la carne con sus chiles y especias locales.

1- Limpia y desvena los chiles ; hiérvelos durante 5 minutos hasta que se ablanden.

2- Licúa los chiles con los tomates, ajo, cebolla, comino, clavo, orégano, sal y una taza de caldo hasta formar una salsa espesa.

3- Coloca la carne en una olla grande y vierte encima la salsa. Añade el resto del caldo y las hojas de laurel.

4- Cocina a fuego bajo durante 2 a 3 horas, hasta que la carne esté muy suave y se deshaga fácilmente.

5- Retira la carne, desmenúzala y vuelve a mezclarla con el caldo.

6- Sirve caliente con cebolla picada, cilantro, limón y tortillas de maíz.

La receta de birria de res se ha vuelto tan popular que inspiró los famosos "tacos de birria" con consomé, una versión moderna que conquistó paladares en todo el mundo. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta receta de birria de res representa el sabor profundo y festivo de México. Cada bocado combina la suavidad de la carne con el toque picante y aromático de los chiles. Es perfecta para servir en tacos o disfrutar en caldo con arroz o frijoles. Además, la birria ha trascendido fronteras, siendo hoy una de las recetas mexicanas más populares del mundo, apreciada por su textura jugosa, su aroma especiado y su auténtico sabor tradicional. ¡A disfrutar!