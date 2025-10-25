Volvé a los sabores de siempre con esta receta de guiso de arroz con carne casero
Con pocos ingredientes y mucho sabor, esta receta de guiso de arroz con carne es perfecta para resolver comidas sin gastar de más.
Si buscás una comida calentita, rendidora y llena de sabor, esta receta de guiso de arroz con carne es ideal. Es de esas comidas que te abrazan, con gusto a hogar y a cocina de la abuela. Perfecto para los días fríos o cuando querés algo bien casero.
Ingredientes para el guiso perfecto
Rinde: 4 a 6 porciones
- 500 g de carne vacuna (paleta, roast beef o cuadrada), cortada en cubos.
- 1 taza de arroz (común o parboilizado),
- 1 cebolla grande,
- 1 morrón rojo,
- 1 zanahoria,
- 2 dientes de ajo.
- 2 tomates perita o 1 lata de tomate triturado.
- 2 cucharadas de puré de tomate.
- 1 papa (opcional).
- Aceite o grasa vacuna (a gusto).
- 1 litro de caldo (de carne o verduras).
- Sal, pimienta, pimentón, orégano y laurel a gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
En una olla grande, calentá un chorrito de aceite y sellá la carne hasta que quede bien dorada por fuera. Retirá y reservá.
En la misma olla, agregá la cebolla, el morrón, la zanahoria y el ajo picados. Cociná hasta que estén blandos.
Incorporá los tomates picados y el puré. Cociná unos minutos hasta que se forme una salsita espesa.
Agregá la carne, el arroz y el caldo caliente. Condimentá con sal, pimienta, pimentón, orégano y una hojita de laurel.
Tapá la olla y dejá hervir suave, revolviendo de vez en cuando para que no se pegue. Si hace falta, sumá un poco más de caldo.
Cuando el arroz esté tierno y el guiso espeso, apagá el fuego. Podés servir con queso rallado o un toque de perejil fresco.
La receta de guiso de arroz con carne es un clásico de fonda argentina, ideal para aprovechar lo que hay en casa.
Podés hacerlo con carne molida, pollo o incluso con lentejas si querés una versión distinta. Si lo guardás en heladera, queda aún más sabroso al día siguiente, cuando los sabores se asientan. En muchas casas se le agrega un chorrito de vino tinto o una pizca de comino para realzar el gusto. ¡Y a disfrutar!.