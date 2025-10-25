Sumá color a tus comidas con esta receta de hummus de remolacha y limón
Cremoso, saludable y con un color increíble: esta receta de hummus de remolacha es ideal para untar, picar o acompañar tus comidas.
Si buscás un dip saludable, colorido y lleno de sabor, esta receta de hummus de remolacha te va a encantar. Ideal para acompañar con tostadas, grisines o crudités de verduras. Su textura cremosa y su toque dulce hacen que sea irresistible.
Ingredientes para un hummus perfecto
Rinde: 6 porciones
Te Podría Interesar
- 2 remolachas medianas cocidas
- 1 taza de garbanzos cocidos (pueden ser enlatados)
- 2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)
- 2 cucharadas de jugo de limón
- 1 diente de ajo
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta a gusto
- Agua (cantidad necesaria para ajustar la textura)
Paso a paso ¡muy fácil!
-
Cociná las remolachas: hervilas con cáscara hasta que estén tiernas, pelalas y cortalas en trozos.
-
En una procesadora o licuadora, colocá las remolachas, los garbanzos, el tahini, el limón, el ajo y el aceite.
Agregá sal, pimienta y un chorrito de agua o más aceite para lograr la textura cremosa deseada.
Probá y, si querés más frescura, sumá un poco más de limón o ajo.
Colocá el hummus en un bowl, decorá con un hilo de aceite de oliva, semillas de sésamo o perejil picado.
Esta receta de hummus de remolacha no solo es sabrosa, sino también rica en hierro, fibra y antioxidantes. Podés conservarlo en heladera hasta 4 días en un frasco hermético. Si querés una versión más suave, mezclá mitad remolacha y mitad garbanzos. También podés usarlo como aderezo para wraps, sándwiches o ensaladas.
En Medio Oriente, el hummus tradicional se prepara con garbanzos, pero en Argentina la versión con remolacha se volvió tendencia por su color vibrante. ¡Y a disfrutar!.