Sumá color a tus comidas con esta receta de hummus de remolacha y limón

Cremoso, saludable y con un color increíble: esta receta de hummus de remolacha es ideal para untar, picar o acompañar tus comidas.

Candela Spann

Transformá tu picada con la receta de hummus de remolacha más original.

Shutterstock

Si buscás un dip saludable, colorido y lleno de sabor, esta receta de hummus de remolacha te va a encantar. Ideal para acompañar con tostadas, grisines o crudités de verduras. Su textura cremosa y su toque dulce hacen que sea irresistible.

Ingredientes para un hummus perfecto

Rinde: 6 porciones

  • 2 remolachas medianas cocidas
  • 1 taza de garbanzos cocidos (pueden ser enlatados)
  • 2 cucharadas de tahini (pasta de sésamo)
  • 2 cucharadas de jugo de limón
  • 1 diente de ajo
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta a gusto
  • Agua (cantidad necesaria para ajustar la textura)
Un hummus con un toque difernte
En Argentina, esta receta se popularizó en cafés y dietéticas por su sabor suave y su presentación llamativa.

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Cociná las remolachas: hervilas con cáscara hasta que estén tiernas, pelalas y cortalas en trozos.

  2. En una procesadora o licuadora, colocá las remolachas, los garbanzos, el tahini, el limón, el ajo y el aceite.

  3. Agregá sal, pimienta y un chorrito de agua o más aceite para lograr la textura cremosa deseada.

  4. Probá y, si querés más frescura, sumá un poco más de limón o ajo.

  5. Colocá el hummus en un bowl, decorá con un hilo de aceite de oliva, semillas de sésamo o perejil picado.

La remolacha le añade un dulzor especial
Su color intenso y textura cremosa la convirtieron en una de las recetas más fotografiadas en redes por su aspecto vibrante y saludable.

Esta receta de hummus de remolacha no solo es sabrosa, sino también rica en hierro, fibra y antioxidantes. Podés conservarlo en heladera hasta 4 días en un frasco hermético. Si querés una versión más suave, mezclá mitad remolacha y mitad garbanzos. También podés usarlo como aderezo para wraps, sándwiches o ensaladas.

En Medio Oriente, el hummus tradicional se prepara con garbanzos, pero en Argentina la versión con remolacha se volvió tendencia por su color vibrante. ¡Y a disfrutar!.

