Hacete fan de esta receta de crema de limón con sabor intenso y natural
Cremosa, fresca y con el toque justo de limón: esta receta de crema de limón es perfecta para tartas, postres o para disfrutar sola.
Si buscás un postre fresco, cítrico y bien casero, esta receta de crema de limón es ideal. Perfecta para rellenar tartas, profiteroles o disfrutar sola con galletitas. Su textura cremosa y sabor equilibrado la hacen irresistible en cualquier momento del día.
Ingredientes para una crema perfecta
Rinde: 4 a 6 porciones
Te Podría Interesar
- 3 yemas de huevo
- 100 g de azúcar
- 200 ml de leche
- 100 ml de jugo de limón (aprox. 2 limones)
- Ralladura de 1 limón
- 20 g de manteca (opcional, para mayor cremosidad)
Paso a paso ¡muy fácil!
-
En un bowl, batí las yemas con el azúcar hasta que blanqueen.
Agregá el jugo y la ralladura de limón, mezclando bien.
-
Colocá la mezcla sobre una cacerola con agua caliente (sin que toque el fondo). Revolvé constantemente hasta que espese, unos 10 minutos.
Opcionalmente, agregá la manteca para darle más cremosidad y brillo.
Volcá la crema en recipientes, cubrí con film en contacto y dejá enfriar en heladera mínimo 1 hora antes de usar.
Podés usar esta crema de limón como relleno de tartas, alfajores o profiteroles. Conservá la crema en heladera hasta 3 días, siempre tapada. La combinación de ralladura y jugo de limón le da el toque cítrico justo, sin ser demasiado ácido. Si querés una versión más ligera, reemplazá parte de la manteca por un poco de yogur natural. ¡Y a disfrutar!.