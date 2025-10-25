Hacete fan de esta receta de crema de limón con sabor intenso y natural

Si buscás un postre fresco, cítrico y bien casero, esta receta de crema de limón es ideal. Perfecta para rellenar tartas , profiteroles o disfrutar sola con galletitas. Su textura cremosa y sabor equilibrado la hacen irresistible en cualquier momento del día.

3 yemas de huevo

100 g de azúcar

200 ml de leche

100 ml de jugo de limón (aprox. 2 limones)

Ralladura de 1 limón

20 g de manteca (opcional, para mayor cremosidad)

Prepará esta crema de limón El uso de ralladura y jugo fresco le da un sabor más intenso y natural que cualquier extracto industrial.

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

En un bowl, batí las yemas con el azúcar hasta que blanqueen.

Agregá el jugo y la ralladura de limón , mezclando bien.

Colocá la mezcla sobre una cacerola con agua caliente (sin que toque el fondo). Revolvé constantemente hasta que espese, unos 10 minutos.

Opcionalmente, agregá la manteca para darle más cremosidad y brillo.

Volcá la crema en recipientes, cubrí con film en contacto y dejá enfriar en heladera mínimo 1 hora antes de usar.

Seguí el paso a paso y lográ la textura perfecta La receta de crema de limón se popularizó en la repostería europea y llegó a Argentina adaptándose al gusto casero.

Podés usar esta crema de limón como relleno de tartas, alfajores o profiteroles. Conservá la crema en heladera hasta 3 días, siempre tapada. La combinación de ralladura y jugo de limón le da el toque cítrico justo, sin ser demasiado ácido. Si querés una versión más ligera, reemplazá parte de la manteca por un poco de yogur natural. ¡Y a disfrutar!.