Receta de frutillas con crema fácil y deliciosa, el postre clásico que nunca falla

La receta de frutillas con crema es un postre clásico, fresco y delicioso que combina lo mejor de la fruta con la suavidad de la crema batida. Fácil y rápido de preparar, es perfecto para cualquier ocasión, desde una merienda especial hasta un cierre elegante para tus comidas familiares.

Las frutillas con crema es sin dudas uno de los postres más sencillos y al mismo tiempo más irresistibles de la repostería casera. Con solo dos ingredientes principales, se obtiene una combinación perfecta entre la frescura de la fruta y la suavidad de la crema , lo que convierte a este clásico en una opción que nunca pasa de moda. Su encanto radica en que no requiere técnicas complicadas ni largas horas de preparación, por lo que resulta accesible incluso para quienes recién comienzan en la cocina.

Además, se trata de un postre muy versátil . Puedes disfrutarlo en su versión más tradicional, simplemente con frutillas frescas y crema batida, o bien agregarle un toque personal incorporando ralladura de limón , esencia de vainilla o un poco de azúcar glass . Incluso puedes acompañarlo con merengues , galletas o frutos secos para darle un aire más sofisticado.

Otro aspecto que lo hace único es que se adapta a cualquier ocasión: funciona igual de bien como un postre elegante para una cena especial, como en una merienda de verano o un cumpleaños. Con las frutillas con crema siempre tendrás a mano una opción fresca, rápida y deliciosa para sorprender a todos. ¡Vamos a la receta!.

La receta de frutillas con crema se remonta al siglo XVI en Inglaterra.

Ingredientes

Frutillas frescas 500 g, crema de leche (nata) 250 ml, azúcar 3 cucharadas, esencia de vainilla 1 cucharadita (opcional), azúcar glass al gusto (para decorar).

Paso a paso para que prepares frutillas con crema

Lava las frutillas con abundante agua fría y retira los cabitos verdes. Déjalas escurrir bien para evitar exceso de líquido en la preparación. Si las frutillas son grandes, córtalas en mitades o cuartos. Si prefieres un postre más rústico, puedes dejarlas enteras. Reserva en un bol. Añade una cucharada de azúcar a las frutillas y mézclalas suavemente. Deja reposar 10 minutos para que liberen sus jugos naturales. Coloca la crema de leche en un bol frío. Bate con batidora eléctrica o manual hasta que espese. Añade el azúcar restante y la esencia de vainilla, y continúa batiendo hasta lograr una consistencia firme y aireada. Coloca en copas o vasos una base de frutillas, cubre con crema batida y repite en capas hasta completar la preparación.

Vistoso, colorido y lleno de sabor Una receta sencilla, pero considerada elegante en banquetes de la realeza. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Espolvorea con un poco de azúcar glass y, si lo deseas, agrega hojas de menta fresca para un acabado más atractivo. Sirve inmediatamente.

La receta de frutillas con crema es un claro ejemplo de cómo lo simple puede convertirse en algo extraordinario. No necesitas técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir: la clave está en utilizar frutillas frescas y una crema bien batida, logrando un equilibrio perfecto entre frescura, suavidad y dulzura.

Este postre no solo es delicioso, sino también versátil. Puedes disfrutarlo en su forma más clásica o jugar con distintas presentaciones, incorporando galletas, merengues, frutos secos o un toque de licor para hacerlo aún más especial. Además, es ideal para cualquier época del año, aunque brilla particularmente en primavera y verano, cuando las frutillas alcanzan su mejor sabor.

Con las frutillas con crema tendrás siempre a mano una opción elegante, rápida y que todos saboreen. Un clásico de la cocina casera que, por su sencillez y frescura, nunca deja de sorprender. ¡Y a disfrutar!.