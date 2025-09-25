Aprende la receta de ñoquis rellenos con queso fácil y deliciosa para toda ocasión

La receta de ñoquis rellenos con queso es una propuesta deliciosa que transforma un clásico de la cocina en un plato sorprendente. Con una masa suave y esponjosa, y un relleno cremoso que se derrite en cada bocado, es perfecta para sorprender a la familia y disfrutar de un momento especial.

Los ñoquis son uno de los platos más queridos de la gastronomía , reconocidos por su sencillez, versatilidad y su capacidad de reunir a la familia alrededor de la mesa. Sin embargo, los ñoquis rellenos con queso lleva la tradición un paso más allá, logrando un resultado aún más especial. El secreto está en combinar la suavidad de la papa con un relleno cremoso que aporta un contraste irresistible en cada bocado.

Este plato se convierte en una opción ideal tanto para quienes disfrutan de la cocina casera como para quienes desean innovar sin complicarse demasiado. Lo mejor es que puedes adaptar la preparación a tus gustos: elegir distintos tipos de quesos , jugar con salsas variadas o combinarlos con hierbas frescas. Además, es una receta económica que, con un poco de paciencia, puede rendir para toda la familia o incluso para ocasiones especiales.

A lo largo de este paso a paso aprenderás cómo lograr la masa perfecta, cómo dar forma a los ñoquis y cómo rellenarlos sin dificultad. El resultado será un plato elegante, reconfortante y lleno de sabor que conquistará a todos los que lo prueben.

En la receta de ñoquis rellenos con queso, la clave está en elegir un queso que funda bien.

Ingredientes

Papas 1 kg, harina común 250 g, yema de huevo 1, sal al gusto, nuez moscada una pizca, queso mozzarella en cubos pequeños 150 g, queso parmesano rallado 50 g, manteca 30 g, salsa de tomate o crema a elección cantidad necesaria.

Paso a paso para que prepares ñoquis rellenos con queso

Hierve las papas enteras con cáscara en abundante agua con sal hasta que estén tiernas. Una vez listas, pélalas y haz un puré bien liso, sin grumos. Deja entibiar el puré y añade la yema, sal y nuez moscada. Incorpora la harina poco a poco, hasta obtener una masa suave que no se pegue en las manos. Toma pequeñas porciones de masa, aplánalas ligeramente en la palma de la mano y coloca un cubo de mozzarella en el centro. Cierra bien y dale forma de bolita o pequeño cilindro. Llévalos a una olla con agua hirviendo con sal. Cuando los ñoquis suban a la superficie, retíralos con espumadera. En una sartén, derrite manteca y mezcla con salsa de tomate casera o con crema, según tu preferencia. Agrega un poco de parmesano para potenciar el sabor.

Deliciosos ñoquis rellenos con queso Una ventaja de la receta de ñoquis rellenos con queso es que puedes congelarlos sin salsa. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Coloca los ñoquis rellenos en platos individuales, báñalos con la salsa caliente y termina con más queso rallado.

Esta receta de ñoquis rellenos con queso demuestra que con ingredientes simples es posible lograr un plato extraordinario. El contraste entre la masa suave de papa y el relleno cremoso convierte cada bocado en una experiencia deliciosa y reconfortante. Además, es una preparación que permite jugar con distintos tipos de quesos, desde opciones suaves como mozzarella hasta sabores intensos como roquefort, lo que la hace aún más versátil.

Lo interesante de este plato es que no requiere técnicas complicadas ni utensilios especiales: solo paciencia para armar cada ñoqui con dedicación. El resultado es un plato casero, con un toque gourmet, ideal para sorprender en una comida familiar o para consentirte con algo especial. Acompañados de una buena salsa y coronados con queso rallado, estos ñoquis son una verdadera delicia que seguramente se convertirá en uno de tus platos favoritas para preparar en casa. ¡Y a disfrutar!.