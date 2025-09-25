Receta de salsa alioli original: el toque mediterráneo perfecto para tus comidas

Prepara en casa la receta de salsa alioli, cremosa y deliciosa, con pocos ingredientes. Perfecta para dar un toque mediterráneo a tus comidas favoritas.

La receta original de salsa alioli se elabora únicamente con ajo y aceite, sin huevo. Es un emblema de la cocina mediterránea, perfecta para quienes buscan una preparación auténtica, intensa y natural. Con paciencia y una buena técnica, lograrás una emulsión cremosa y llena de sabor que acompañará cualquier plato.

La versión más antigua de la salsa alioli es, sin duda, una de laspreparaciones más sencillas y al mismo tiempo más desafiantes de la gastronomía mediterránea. Con solo dos ingredientes, ajo y aceite de oliva, se logra una emulsión natural que resulta intensa, aromática y perfecta para realzar carnes, pescados, verduras o mariscos.

El secreto está en la técnica: el alioli sin huevo se prepara tradicionalmente en un mortero, triturando los dientes de ajo hasta obtener una pasta homogénea y luego incorporando el aceite poco a poco, mientras se mezcla sin parar hasta lograr una crema espesa. Requiere paciencia y constancia, pero el resultado es único y con un sabor mucho más potente que el alioli moderno con huevo.

Este tipo de preparación conserva la autenticidad de la cocina de antaño, donde se valoraba la fuerza de los ingredientes naturales. Además, al no llevar huevo, resulta más ligera y se conserva mejor.

A continuación, aprenderás a preparar paso a paso un alioli casero sin huevo, siguiendo la tradición mediterránea, para que disfrutes de una salsa intensa, aromática y con todo el carácter de su receta original.