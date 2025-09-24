Prepara la receta de galletas de avena y canela logra el equilibrio ideal entre lo nutritivo y dulce

Si buscas una receta que combine practicidad, nutrición y sabor, las galletas de avena y canela son la opción perfecta. Prepararlas en casa no solo es sencillo, sino que además te da la libertad de personalizarlas según tus gustos: puedes añadir frutos secos , chips de chocolate , pasas o incluso semillas para darles un toque especial.

La avena es reconocida como uno de los cereales más completos y beneficiosos para la salud . Rica en fibra, ayuda a mejorar la digestión, aporta energía sostenida y contribuye a la saciedad, lo que la convierte en un ingrediente estrella para quienes buscan opciones equilibradas. Por su parte, la canela no solo aporta un aroma cálido y reconfortante, sino que también tiene propiedades antioxidantes y digestivas. La combinación de ambos ingredientes logra un equilibrio perfecto entre nutrición y sabor.

Lo mejor es que no necesitas ser experto en repostería para lograr un resultado excelente. Con unos pocos ingredientes básicos y siguiendo unos pasos simples, obtendrás galletas caseras que superan en calidad y frescura a cualquier versión industrial. Ideales para acompañar una taza de café , té o leche , estas galletas te conquistarán desde el primer bocado.

Harina de trigo 150 g, avena en hojuelas 200 g, azúcar mascabo 120 g, manteca a temperatura ambiente 100 g, huevos 2, esencia de vainilla 1 cucharadita, canela en polvo 1 cucharadita, polvo de hornear 1 cucharadita, sal una pizca, opcional: pasas de uva, nueces o chips de chocolate 50 g.

Paso a paso para que prepares galletas de avena y canela

En un bol grande, mezcla la manteca a temperatura ambiente con el azúcar hasta obtener una textura cremosa y suave. Añade los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación. Incorpora también la esencia de vainilla para realzar el sabor. Tamiza la harina junto con el polvo de hornear, la canela en polvo y la pizca de sal. Añade poco a poco esta mezcla al bol principal e intégrala suavemente con movimientos envolventes. Agrega la avena en hojuelas y mezcla hasta que se integren de manera uniforme. Si decides usar pasas, nueces o chips de chocolate, este es el momento para incorporarlos. La masa debe quedar firme y manejable. Con ayuda de una cuchara, toma porciones de masa y colócalas sobre una bandeja para horno previamente enmantecada o forrada con papel vegetal. Aplástalas ligeramente con la parte trasera de la cuchara para darles forma de galleta. Precalienta el horno a 180 °C. Lleva la bandeja con las galletas y hornea durante 12 a 15 minutos, o hasta que los bordes estén dorados y el centro aún se mantenga suave. Retira del horno y deja reposar las galletas en la bandeja por unos minutos antes de pasarlas a una rejilla para que terminen de enfriarse. Esto evitará que se rompan. Una vez frías, estarán listas para disfrutar.

Unas galletas nutritivas y saludables Una receta de galletas de avena y canela es perfecta para reemplazar golosinas procesadas. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Las galletas de avena y canela son una de esas recetas que rápidamente se convierten en un clásico dentro de la cocina casera. Su preparación es rápida, económica y adaptable, lo que permite experimentar con distintos sabores y texturas según lo que tengas disponible en tu despensa. Además, su aroma especiado convierte cualquier ambiente en un espacio acogedor, mientras que su sabor logra conquistar tanto a niños como a adultos.

Lo más destacable de estas galletas es su equilibrio entre lo saludable y lo delicioso: la avena aporta nutrientes esenciales y fibra, mientras que la canela le da un toque cálido que intensifica la experiencia de cada bocado. Prepararlas en casa es una excelente manera de tener a mano un snack natural, libre de aditivos y con todo el encanto de lo hecho a mano. Sin duda, estas galletas son irresistibles y lo satisfactorio es haber creado algo nutritivo y especial en tu cocina. ¡Y a disfrutar!.