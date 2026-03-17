La receta de chocolate con almendras más fácil: solo 3 ingredientes y lista en minutos
Una receta dulce y rápida para quienes aman lo casero: chocolate crocante con almendras perfecto para disfrutar de un dulce increíble.
Esta receta simple y tentadora demuestra que con pocos productos se pueden lograr dulces increíbles. Ideal para quienes disfrutan preparar tortas y golosinas caseras sin complicaciones, este chocolate con almendras es crocante, intenso y perfecto para acompañar el café. Además, es rápido, económico y se hace con apenas tres ingredientes.
Rinde: 8 porciones
Ingredientes
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200 gramos de chocolate semiamargo.
120 gramos de almendras tostadas.
40 gramos de azúcar.
Paso a paso para crear un chocolate con almendras delicioso
1- Picá el chocolate semiamargo y colocalo en un recipiente resistente al calor.
2- Derretí el chocolate a baño María o en microondas, mezclá cada 30 segundos para evitar que se queme.
3- Tostá las almendras en una sartén a fuego medio durante unos minutos hasta que desprendan aroma.
4- Agregá las almendras tostadas y el azúcar al chocolate derretido y mezclá bien para integrar.
5- Volcá la mezcla sobre una placa con papel manteca o una superficie antiadherente.
6- Distribuí el chocolate con una espátula, formá una capa de aproximadamente un centímetro.
7- Dejá enfriar a temperatura ambiente o llevá a la heladera durante 30 minutos hasta que quede firme.
8- Cortá el chocolate con almendras en trozos rústicos y serví.
De la cocina a la mesa
Preparar esta receta de chocolate con almendras es una de esas pequeñas alegrías de la cocina casera. Con ingredientes simples y un procedimiento rápido, obtenés un dulce crocante que recuerda a las mejores golosinas artesanales. Además, es muy versátil: podés usar chocolate amargo, chocolate con leche o sumar frutos secos extras si querés variar. Conservá el chocolate con almendras en un recipiente hermético para mantener su textura y sabor por varios días. Es ideal para servir después de una comida, acompañar el mate o incluso para regalar en bolsitas. Sin dudas, es simple y demuestra que lo casero siempre tiene un sabor especial. ¡Muy tentador!.