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La receta de chocolate con almendras más fácil: solo 3 ingredientes y lista en minutos

Una receta dulce y rápida para quienes aman lo casero: chocolate crocante con almendras perfecto para disfrutar de un dulce increíble.

Candela Spann

Chocolate con almendras casero: receta rápida y crocante

Chocolate con almendras casero: receta rápida y crocante

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Esta receta simple y tentadora demuestra que con pocos productos se pueden lograr dulces increíbles. Ideal para quienes disfrutan preparar tortas y golosinas caseras sin complicaciones, este chocolate con almendras es crocante, intenso y perfecto para acompañar el café. Además, es rápido, económico y se hace con apenas tres ingredientes.

Chocolate con almendras estilo artesanal
En muchas cocinas, esta receta se corta en trozos irregulares para darle un estilo artesanal.

En muchas cocinas, esta receta se corta en trozos irregulares para darle un estilo artesanal.

Rinde: 8 porciones

Ingredientes

  • 200 gramos de chocolate semiamargo.

  • 120 gramos de almendras tostadas.

  • 40 gramos de azúcar.

Paso a paso para crear un chocolate con almendras delicioso

1- Picá el chocolate semiamargo y colocalo en un recipiente resistente al calor.

2- Derretí el chocolate a baño María o en microondas, mezclá cada 30 segundos para evitar que se queme.

3- Tostá las almendras en una sartén a fuego medio durante unos minutos hasta que desprendan aroma.

4- Agregá las almendras tostadas y el azúcar al chocolate derretido y mezclá bien para integrar.

5- Volcá la mezcla sobre una placa con papel manteca o una superficie antiadherente.

6- Distribuí el chocolate con una espátula, formá una capa de aproximadamente un centímetro.

7- Dejá enfriar a temperatura ambiente o llevá a la heladera durante 30 minutos hasta que quede firme.

8- Cortá el chocolate con almendras en trozos rústicos y serví.

Chocolate con almendras fácil con 3 ingredientes
Esta receta de chocolate con almendras tiene origen en las tradicionales tabletas europeas de frutos secos.

Esta receta de chocolate con almendras tiene origen en las tradicionales tabletas europeas de frutos secos.

De la cocina a la mesa

Preparar esta receta de chocolate con almendras es una de esas pequeñas alegrías de la cocina casera. Con ingredientes simples y un procedimiento rápido, obtenés un dulce crocante que recuerda a las mejores golosinas artesanales. Además, es muy versátil: podés usar chocolate amargo, chocolate con leche o sumar frutos secos extras si querés variar. Conservá el chocolate con almendras en un recipiente hermético para mantener su textura y sabor por varios días. Es ideal para servir después de una comida, acompañar el mate o incluso para regalar en bolsitas. Sin dudas, es simple y demuestra que lo casero siempre tiene un sabor especial. ¡Muy tentador!.

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