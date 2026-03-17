La receta de chocolate con almendras más fácil: solo 3 ingredientes y lista en minutos

Esta receta simple y tentadora demuestra que con pocos productos se pueden lograr dulces increíbles. Ideal para quienes disfrutan preparar tortas y golosinas caseras sin complicaciones, este chocolate con almendras es crocante, intenso y perfecto para acompañar el café . Además, es rápido, económico y se hace con apenas tres ingredientes.

En muchas cocinas, esta receta se corta en trozos irregulares para darle un estilo artesanal.

1- Picá el chocolate semiamargo y colocalo en un recipiente resistente al calor.

2- Derretí el chocolate a baño María o en microondas, mezclá cada 30 segundos para evitar que se queme.

3- Tostá las almendras en una sartén a fuego medio durante unos minutos hasta que desprendan aroma.

4- Agregá las almendras tostadas y el azúcar al chocolate derretido y mezclá bien para integrar.

5- Volcá la mezcla sobre una placa con papel manteca o una superficie antiadherente.

6- Distribuí el chocolate con una espátula, formá una capa de aproximadamente un centímetro.

7- Dejá enfriar a temperatura ambiente o llevá a la heladera durante 30 minutos hasta que quede firme.

8- Cortá el chocolate con almendras en trozos rústicos y serví.

Chocolate con almendras fácil con 3 ingredientes Esta receta de chocolate con almendras tiene origen en las tradicionales tabletas europeas de frutos secos. Shutterstock

De la cocina a la mesa

Preparar esta receta de chocolate con almendras es una de esas pequeñas alegrías de la cocina casera. Con ingredientes simples y un procedimiento rápido, obtenés un dulce crocante que recuerda a las mejores golosinas artesanales. Además, es muy versátil: podés usar chocolate amargo, chocolate con leche o sumar frutos secos extras si querés variar. Conservá el chocolate con almendras en un recipiente hermético para mantener su textura y sabor por varios días. Es ideal para servir después de una comida, acompañar el mate o incluso para regalar en bolsitas. Sin dudas, es simple y demuestra que lo casero siempre tiene un sabor especial. ¡Muy tentador!.