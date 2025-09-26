La receta para hacer una tarta invertida con naranjas y mandarinas en casa
Aprendé a hacer esta receta de tarta invertida con cítricos caramelizados y romero, ideal para quienes buscan un final de comida distinto y elegante.
Esta tarta invertida de cítricos juega con el dulzor ácido de naranjas y mandarinas, caramelizadas suavemente en el horno, mientras el romero le da un aroma inesperado súper rico. Es una receta rústica pero muy elegante a la vez, que viste la mesa con sus colores brillantes y sorprende al primer bocado con ese equilibrio entre dulce, ácido y herbal. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
2 naranjas
2 mandarinas
1 pomelo rosado (opcional)
150 g de azúcar
2 ramas de romero fresco
3 huevos
120 g de harina 0000
1 cucharadita de polvo de hornear
100 g de manteca derretida
1 yogur natural (125 g)
Paso a paso de la receta
Pelar las naranjas, mandarinas y el pomelo retirando bien la parte blanca. Cortar en rodajas finas.
Colocar en una sartén el azúcar con un poco de agua y el romero. Dejar caramelizar suavemente hasta obtener un almíbar dorado.
Verter el caramelo en la base de un molde desmontable. Acomodar encima las rodajas de cítricos en forma decorativa.
Batir los huevos con el yogur y la manteca. Agregar la harina y el polvo de hornear tamizados, mezclar hasta lograr una masa homogénea.
Volcar la mezcla sobre los cítricos. Llevar a horno precalentado a 170 °C durante 35-40 minutos.
Dejar entibiar, desmoldar invirtiendo la tarta y servir tibia o fría. ¡Y listo!