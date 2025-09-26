La receta para hacer una tarta invertida con naranjas y mandarinas en casa

Esta tarta invertida de cítricos juega con el dulzor ácido de naranjas y mandarinas, caramelizadas suavemente en el horno, mientras el romero le da un aroma inesperado súper rico. Es una receta rústica pero muy elegante a la vez, que viste la mesa con sus colores brillantes y sorprende al primer bocado con ese equilibrio entre dulce, ácido y herbal. ¡Manos a la obra!