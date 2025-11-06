Presenta:

Receta fácil y rápida de buñuelos de choclo que salen siempre perfectos

La receta de buñuelos de choclo argentinos es ideal para picadas, almuerzos o cenas rápidas. ¡Te van a quedar increíbles!.

Candela Spann

La mejor receta de buñuelos de choclo caseros, suaves y doraditos.

La mejor receta de buñuelos de choclo caseros, suaves y doraditos.

Shutterstock

Nada más argentino que unos buenos buñuelos recién hechos. Esta receta de buñuelos de choclo es simple, económica y deliciosa. Son ideales para acompañar una comida, armar una picada o disfrutar solos, con una buena salsa o un matecito al lado. Doraditos, tiernos y llenos de sabor, ¡te van a encantar!.

Rinde 15 buñuelos aprox.

Ingredientes para unos buñuelos perfectos

  • 2 tazas de granos de choclo (puede ser fresco o en lata).

  • 2 huevos.

  • ½ taza de harina común (0000).

  • 1 cucharadita de polvo para hornear.

  • 2 cucharadas de queso rallado (opcional, pero le da un toque genial).

  • 2 cucharadas de cebolla picada (rehogada o cruda).

  • Sal y pimienta a gusto.

  • Aceite para freír.

Se preparan súpoer rápido
En muchas casas se hace la receta de buñuelos de choclo con un poco de queso rallado o cubitos de muzzarella… ¡y quedan una bomba!

En muchas casas se hace la receta de buñuelos de choclo con un poco de queso rallado o cubitos de muzzarella… ¡y quedan una bomba!

Paso a paso ¡muy fácil!

1. En un bol, colocá el choclo, los huevos, la cebolla, el queso, sal y pimienta. Mezclá bien.

2. Sumá la harina y el polvo de hornear. Mezclá hasta lograr una masa espesa pero no seca.

3. En una sartén profunda, calentá suficiente aceite para freír.

4. Tomá porciones con una cuchara y freí hasta que estén dorados de ambos lados.

5. Retirálos y dejálos sobre papel absorbente.

Sigue la receta paso a paso
En el norte argentino suelen servir los buñuelos de choclo con salsa picante o crema de ají, para darles un toque bien sabroso.

En el norte argentino suelen servir los buñuelos de choclo con salsa picante o crema de ají, para darles un toque bien sabroso.

Esta receta de buñuelos de choclo se puede disfrutar caliente o fría, y se conserva en heladera hasta 2 días. En muchas provincias argentinas, los buñuelos se preparan con choclo fresco rallado, lo que les da una textura aún más suave y natural. ¡Listos para disfrutar!.

