Receta fácil y rápida de buñuelos de choclo que salen siempre perfectos
La receta de buñuelos de choclo argentinos es ideal para picadas, almuerzos o cenas rápidas. ¡Te van a quedar increíbles!.
Nada más argentino que unos buenos buñuelos recién hechos. Esta receta de buñuelos de choclo es simple, económica y deliciosa. Son ideales para acompañar una comida, armar una picada o disfrutar solos, con una buena salsa o un matecito al lado. Doraditos, tiernos y llenos de sabor, ¡te van a encantar!.
Rinde 15 buñuelos aprox.
Ingredientes para unos buñuelos perfectos
2 tazas de granos de choclo (puede ser fresco o en lata).
2 huevos.
½ taza de harina común (0000).
1 cucharadita de polvo para hornear.
2 cucharadas de queso rallado (opcional, pero le da un toque genial).
2 cucharadas de cebolla picada (rehogada o cruda).
Sal y pimienta a gusto.
Aceite para freír.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En un bol, colocá el choclo, los huevos, la cebolla, el queso, sal y pimienta. Mezclá bien.
2. Sumá la harina y el polvo de hornear. Mezclá hasta lograr una masa espesa pero no seca.
3. En una sartén profunda, calentá suficiente aceite para freír.
4. Tomá porciones con una cuchara y freí hasta que estén dorados de ambos lados.
5. Retirálos y dejálos sobre papel absorbente.
Esta receta de buñuelos de choclo se puede disfrutar caliente o fría, y se conserva en heladera hasta 2 días. En muchas provincias argentinas, los buñuelos se preparan con choclo fresco rallado, lo que les da una textura aún más suave y natural. ¡Listos para disfrutar!.