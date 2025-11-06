Receta de sopa fría de palta y pepino: refrescante, cremosa y lista en 5 minutos
Refrescante, cremosa y llena de sabor natural, esta sopa fría de palta y pepino es perfecta para los días calurosos. Además de ser fácil y rápida de preparar, es una receta saludable que combina lo mejor de la palta con la frescura del pepino. Ideal como entrada ligera o almuerzo liviano de verano.
Rinde 4 porciones
Ingredientes para una sopa perfecta
2 paltas maduras.
1 pepino grande (pelado y sin semillas).
1 taza de yogur natural o griego.
1 taza de agua fría o caldo vegetal.
Jugo de ½ limón.
2 cucharadas de aceite de oliva.
1 diente de ajo pequeño (opcional).
Sal y pimienta a gusto.
Hojas de menta o perejil para decorar.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Pela el pepino y córtalo en trozos. Parte las paltas por la mitad, quita el carozo y extrae la pulpa.
2. En una licuadora, coloca la pulpa de palta, el pepino, el yogur, el agua o caldo, el jugo de limón, el ajo, sal y pimienta.
3. Procesa hasta obtener una textura cremosa y uniforme. Ajusta la consistencia con más agua si la prefieres más ligera.
4. Lleva la sopa al refrigerador por al menos 30 minutos para que esté bien fría al servir.
5. Vierte en bowls individuales y decora con un chorrito de aceite de oliva y hojas frescas de menta o perejil.
Esta sopa fría de palta y pepino puede conservarse en un recipiente hermético en el refrigerador hasta por 2 días, aunque es mejor consumirla fresca para mantener su color verde intenso. La palta no solo aporta cremosidad natural, sino que también es rica en grasas saludables y antioxidantes, perfectos para cuidar la piel en verano. ¡Y a disfrutar!.