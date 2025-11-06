Receta de sopa fría de palta y pepino: refrescante, cremosa y lista en 5 minutos

Refrescante, cremosa y llena de sabor natural, esta sopa fría de palta y pepino es perfecta para los días calurosos. Además de ser fácil y rápida de preparar, es una receta saludable que combina lo mejor de la palta con la frescura del pepino . Ideal como entrada ligera o almuerzo liviano de verano.

1. Pela el pepino y córtalo en trozos. Parte las paltas por la mitad, quita el carozo y extrae la pulpa .

La receta de sopa fría de palta y pepino nació como una versión moderna del gazpacho, adaptada para los amantes de la palta.

2. En una licuadora, coloca la pulpa de palta , el pepino , el yogur , el agua o caldo , el jugo de limón , el ajo , sal y pimienta .

3. Procesa hasta obtener una textura cremosa y uniforme. Ajusta la consistencia con más agua si la prefieres más ligera.

4. Lleva la sopa al refrigerador por al menos 30 minutos para que esté bien fría al servir.

5. Vierte en bowls individuales y decora con un chorrito de aceite de oliva y hojas frescas de menta o perejil.

Te va a encantar el sabor de esta sopa La receta de sopa fría de palta y pepino es ideal para el verano porque hidrata gracias al alto contenido de agua del pepino. Shutterstock

Esta sopa fría de palta y pepino puede conservarse en un recipiente hermético en el refrigerador hasta por 2 días, aunque es mejor consumirla fresca para mantener su color verde intenso. La palta no solo aporta cremosidad natural, sino que también es rica en grasas saludables y antioxidantes, perfectos para cuidar la piel en verano. ¡Y a disfrutar!.