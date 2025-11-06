Receta de quesadillas de flor de calabaza: un clásico mexicano lleno de sabor y tradición
Prepara esta receta paso a paso de quesadillas de flor de calabaza, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
La receta de quesadillas de flor de calabaza es un ejemplo perfecto de la cocina mexicana tradicional. Utiliza ingredientes frescos y naturales, con un sabor delicado y único. Estas quesadillas son ideales para el desayuno, la comida o la cena, y destacan por su sencillez, aroma y colorido característico.
Ingredientes para unas quesadillas perfectas
Rinde 4 porciones:
- 12 tortillas de maíz.
- 2 tazas de flores de calabaza limpias y troceadas.
- 1 taza de queso Oaxaca o mozzarella rallado.
- ½ cebolla picada.
- 1 diente de ajo picado.
- 1 chile poblano en tiras (opcional).
- 1 cucharada de aceite vegetal.
- Sal al gusto.
- Salsa verde o roja para acompañar.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Lava y limpia las flores de calabaza retirando los tallos y los pistilos.
- En una sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla, el ajo y el chile poblano hasta que se suavicen.
- Agrega las flores de calabaza y cocina por 2-3 minutos hasta que se marchiten. Añade sal al gusto y retira del fuego.
- Calienta las tortillas en un comal o sartén.
- Coloca un poco de queso y del relleno de flor de calabaza sobre cada tortilla, dóblala por la mitad y caliéntala hasta que el queso se derrita.
- Sirve calientes con salsa verde o roja al gusto.
De la cocina a la mesa
Esta receta de quesadillas de flor de calabaza combina lo mejor de la cocina mexicana: frescura, sencillez y sabor natural. Es un platillo muy popular en el centro y sur de México, especialmente en temporada de lluvias cuando abundan las flores de calabaza. Su preparación es rápida y puede adaptarse con ingredientes como epazote o champiñones. Ideal para quienes buscan una comida ligera, nutritiva y con auténtico sabor mexicano, esta receta mantiene viva una de las tradiciones más queridas del campo mexicano. ¡A disfrutar!