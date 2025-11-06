Presenta:

Receta de quesadillas de flor de calabaza: un clásico mexicano lleno de sabor y tradición

Prepara esta receta paso a paso de quesadillas de flor de calabaza, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.

Aunque la receta tradicional usa solo flor de calabaza y queso, en muchas regiones se agregan ingredientes como epazote, champiñones o chile poblano, dando lugar a múltiples versiones deliciosas.

La receta de quesadillas de flor de calabaza es un ejemplo perfecto de la cocina mexicana tradicional. Utiliza ingredientes frescos y naturales, con un sabor delicado y único. Estas quesadillas son ideales para el desayuno, la comida o la cena, y destacan por su sencillez, aroma y colorido característico.

La receta de quesadillas de flor de calabaza proviene de tiempos antiguos, cuando las civilizaciones mesoamericanas ya cultivaban la calabaza y aprovechaban sus flores en diferentes platillos.
Ingredientes para unas quesadillas perfectas

Rinde 4 porciones:

  • 12 tortillas de maíz.
  • 2 tazas de flores de calabaza limpias y troceadas.
  • 1 taza de queso Oaxaca o mozzarella rallado.
  • ½ cebolla picada.
  • 1 diente de ajo picado.
  • 1 chile poblano en tiras (opcional).
  • 1 cucharada de aceite vegetal.
  • Sal al gusto.
  • Salsa verde o roja para acompañar.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Lava y limpia las flores de calabaza retirando los tallos y los pistilos.
  2. En una sartén, calienta el aceite y sofríe la cebolla, el ajo y el chile poblano hasta que se suavicen.
  3. Agrega las flores de calabaza y cocina por 2-3 minutos hasta que se marchiten. Añade sal al gusto y retira del fuego.
  4. Calienta las tortillas en un comal o sartén.
  5. Coloca un poco de queso y del relleno de flor de calabaza sobre cada tortilla, dóblala por la mitad y caliéntala hasta que el queso se derrita.
  6. Sirve calientes con salsa verde o roja al gusto.

Esta receta se prepara especialmente durante la temporada de lluvias en México, cuando las flores de calabaza están frescas y disponibles en los mercados locales.
De la cocina a la mesa

Esta receta de quesadillas de flor de calabaza combina lo mejor de la cocina mexicana: frescura, sencillez y sabor natural. Es un platillo muy popular en el centro y sur de México, especialmente en temporada de lluvias cuando abundan las flores de calabaza. Su preparación es rápida y puede adaptarse con ingredientes como epazote o champiñones. Ideal para quienes buscan una comida ligera, nutritiva y con auténtico sabor mexicano, esta receta mantiene viva una de las tradiciones más queridas del campo mexicano. ¡A disfrutar!

