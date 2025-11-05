Animate a hacer la receta de torta de coco y dulce de leche que enamora a todos
Con esta receta de torta de coco y dulce de leche vas a lograr una combinación dulce, suave y bien argentina.
Nada más clásico y tentador que una buena receta de torta de coco y dulce de leche. Es una combinación infalible: base tierna, capa cremosa y un crocante dorado que perfuma toda la casa. Ideal para acompañar mates, meriendas o servir como postre con una bocha de helado.
Rinde: 8 a 10 porciones generosas.
Te Podría Interesar
Ingredientes para una torta perfecta
Para la base
150 g de harina 0000.
1 cucharadita de polvo de hornear.
80 g de azúcar.
100 g de manteca.
1 huevo.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
Para el relleno y cobertura
400 g de dulce de leche repostero.
2 huevos.
100 g de azúcar.
150 g de coco rallado.
Paso a paso ¡muy fácil!
-
Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá una tartera.
Hacé la base: mezclá manteca blanda, azúcar, huevo y vainilla. Agregá la harina con polvo de hornear y formá una masa tierna.
Estirá la masa sobre la tartera cubriendo el fondo y un poco los bordes.
Extendé el dulce de leche sobre la base, formando una capa pareja.
Prepará la cobertura: batí los huevos con el azúcar y el coco rallado hasta lograr una mezcla húmeda.
Distribuí el coco sobre el dulce de leche y llevá al horno.
Horneá 25–30 minutos hasta que el coco esté dorado y la base firme.
Dejá enfriar antes de desmoldar y cortar.
Esta receta de torta de coco y dulce de leche combina texturas perfectas y ese sabor casero que todos reconocen al primer bocado. Podés conservarla a temperatura ambiente por 2 días o en la heladera hasta una semana. Esta torta se popularizó en panaderías argentinas en los años 70, cuando el coco rallado empezó a importarse masivamente. Hoy sigue siendo un clásico infaltable de toda mesa dulce. ¡Deliciosa!.