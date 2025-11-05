Presenta:

Animate a hacer la receta de torta de coco y dulce de leche que enamora a todos

Con esta receta de torta de coco y dulce de leche vas a lograr una combinación dulce, suave y bien argentina.

Candela Spann

Recreá la receta de torta de coco y dulce de leche como la de la panadería.

Shutterstock

Nada más clásico y tentador que una buena receta de torta de coco y dulce de leche. Es una combinación infalible: base tierna, capa cremosa y un crocante dorado que perfuma toda la casa. Ideal para acompañar mates, meriendas o servir como postre con una bocha de helado.

Rinde: 8 a 10 porciones generosas.

Ingredientes para una torta perfecta

Para la base

  • 150 g de harina 0000.

  • 1 cucharadita de polvo de hornear.

  • 80 g de azúcar.

  • 100 g de manteca.

  • 1 huevo.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

Para el relleno y cobertura

  • 400 g de dulce de leche repostero.

  • 2 huevos.

  • 100 g de azúcar.

  • 150 g de coco rallado.

Una torta para acompañarla con la infusión que más te guste

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Precalentá el horno a 180 °C y enmantecá una tartera.

  2. Hacé la base: mezclá manteca blanda, azúcar, huevo y vainilla. Agregá la harina con polvo de hornear y formá una masa tierna.

  3. Estirá la masa sobre la tartera cubriendo el fondo y un poco los bordes.

  4. Extendé el dulce de leche sobre la base, formando una capa pareja.

  5. Prepará la cobertura: batí los huevos con el azúcar y el coco rallado hasta lograr una mezcla húmeda.

  6. Distribuí el coco sobre el dulce de leche y llevá al horno.

  7. Horneá 25–30 minutos hasta que el coco esté dorado y la base firme.

  8. Dejá enfriar antes de desmoldar y cortar.

El coco con el dulce de leche la combinación perfecta
La receta original llevaba mermelada, pero en Argentina se cambió por dulce de leche.

Esta receta de torta de coco y dulce de leche combina texturas perfectas y ese sabor casero que todos reconocen al primer bocado. Podés conservarla a temperatura ambiente por 2 días o en la heladera hasta una semana. Esta torta se popularizó en panaderías argentinas en los años 70, cuando el coco rallado empezó a importarse masivamente. Hoy sigue siendo un clásico infaltable de toda mesa dulce. ¡Deliciosa!.

