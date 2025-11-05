Cómo hacer la mejor receta de huevos rancheros tradicionales paso a paso
Prepara esta receta paso a paso de huevos rancheros, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
La receta de huevos rancheros es un clásico del desayuno mexicano, famoso por su sabor casero y su combinación perfecta de huevos fritos, salsa picante y tortillas. Es una receta sencilla que representa la cocina tradicional de los ranchos, llena de energía, color y el toque inconfundible del chile y el tomate.
Te Podría Interesar
Ingredientes para unos huevos rancheros perfectos
Rinde 2 porciones:
- 4 huevos.
- 4 tortillas de maíz.
- 2 tomates maduros.
- 1 diente de ajo.
- ¼ de cebolla.
- 1 chile serrano (opcional).
- 1 cucharada de aceite vegetal.
- Sal al gusto.
- Frijoles refritos (para acompañar).
Paso a paso ¡muy fácil!
- Asa los tomates, el ajo, la cebolla y el chile en un sartén hasta que estén ligeramente dorados.
- Licúa los ingredientes asados con una pizca de sal y un poco de agua hasta obtener una salsa espesa.
- Calienta una cucharada de aceite en una sartén y cocina la salsa por unos 5 minutos a fuego medio.
- En otra sartén, fríe las tortillas hasta que estén ligeramente crujientes y resérvalas.
- Fríe los huevos al gusto (de preferencia con la yema tierna).
- Coloca dos tortillas por plato, pon encima los huevos y báñalos con la salsa caliente.
- Sirve con frijoles refritos al costado y, si deseas, decora con cilantro fresco o queso rallado.
De la cocina a la mesa
Esta receta de huevos rancheros es un desayuno tradicional lleno de sabor, color y energía. Se disfruta en todo México, especialmente en zonas rurales donde los ingredientes frescos están al alcance. Es una receta que puede adaptarse con distintos tipos de salsa y acompañarse con frijoles, aguacate o arroz. Perfecta para empezar el día con un toque mexicano auténtico y delicioso. ¡A disfrutar!