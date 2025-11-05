Presenta:

Cómo hacer la mejor receta de huevos rancheros tradicionales paso a paso

Prepara esta receta paso a paso de huevos rancheros, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.

MDZ México

Hoy en día, la receta de huevos rancheros es tan popular que se sirve en restaurantes de todo el mundo como símbolo del auténtico desayuno mexicano.

La receta de huevos rancheros es un clásico del desayuno mexicano, famoso por su sabor casero y su combinación perfecta de huevos fritos, salsa picante y tortillas. Es una receta sencilla que representa la cocina tradicional de los ranchos, llena de energía, color y el toque inconfundible del chile y el tomate.

La receta de huevos rancheros nació en los ranchos mexicanos como un desayuno energético para los campesinos, combinando ingredientes sencillos y frescos que se encontraban en cualquier hogar.
Ingredientes para unos huevos rancheros perfectos

Rinde 2 porciones:

  • 4 huevos.
  • 4 tortillas de maíz.
  • 2 tomates maduros.
  • 1 diente de ajo.
  • ¼ de cebolla.
  • 1 chile serrano (opcional).
  • 1 cucharada de aceite vegetal.
  • Sal al gusto.
  • Frijoles refritos (para acompañar).

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Asa los tomates, el ajo, la cebolla y el chile en un sartén hasta que estén ligeramente dorados.
  2. Licúa los ingredientes asados con una pizca de sal y un poco de agua hasta obtener una salsa espesa.
  3. Calienta una cucharada de aceite en una sartén y cocina la salsa por unos 5 minutos a fuego medio.
  4. En otra sartén, fríe las tortillas hasta que estén ligeramente crujientes y resérvalas.
  5. Fríe los huevos al gusto (de preferencia con la yema tierna).
  6. Coloca dos tortillas por plato, pon encima los huevos y báñalos con la salsa caliente.
  7. Sirve con frijoles refritos al costado y, si deseas, decora con cilantro fresco o queso rallado.

Aunque la receta tradicional usa salsa roja, existen versiones con salsa verde, frijoles o chorizo, demostrando la versatilidad de este platillo en distintas regiones de México.
De la cocina a la mesa

Esta receta de huevos rancheros es un desayuno tradicional lleno de sabor, color y energía. Se disfruta en todo México, especialmente en zonas rurales donde los ingredientes frescos están al alcance. Es una receta que puede adaptarse con distintos tipos de salsa y acompañarse con frijoles, aguacate o arroz. Perfecta para empezar el día con un toque mexicano auténtico y delicioso. ¡A disfrutar!

