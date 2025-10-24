Presenta:

Cociná esta receta de pan de cebolla para acompañar tus comidas

Prepará en casa esta receta de pan de cebolla fácil, económica y deliciosa, con aroma y sabor que enamoran.

Candela Spann

Disfrutá la receta de pan de cebolla como en la panadería de barrio

Disfrutá la receta de pan de cebolla como en la panadería de barrio

Nada mejor que un pan casero aromático y esponjoso. Esta receta de pan de cebolla es ideal para acompañar comidas, picadas o disfrutar solo con un poco de manteca. Es sencilla, económica y con sabor bien argentino. No podés dejar de prepararla.

Ingredientes para un pan perfecto

Rinde: 1 pan grande o 2 medianos

  • Harina 0000, 500 g.

  • Levadura seca, 10 g (o 25 g fresca).

  • Agua tibia, 300 ml.

  • Aceite neutro, 30 ml.

  • Sal, 1 cdita.

  • Azúcar, 1 cdita.

  • Cebolla, 1 grande (finamente picada o rallada).

  • Opcional: queso rallado, perejil o hierbas para sabor extra.

La cebolla le aporta más humedad al pan
La receta de pan de cebolla es tan aromática que el olor mientras se hornea suele llenar la casa y atraer a todos a la cocina.

La receta de pan de cebolla es tan aromática que el olor mientras se hornea suele llenar la casa y atraer a todos a la cocina.

‍ Paso a paso ¡muy fácil

  1. Salteá la cebolla picada en un poquito de aceite hasta que esté transparente. Dejála enfriar.

  2. Mezclá la levadura con el agua tibia y el azúcar. Esperá 5–10 minutos hasta que haga burbujas.

  3. En un bol grande, colocá la harina, la sal, el aceite, la levadura activada y la cebolla. Mezclá hasta formar una masa.

  4. Sobre la mesada enharinada, amasá unos 10 minutos hasta que la masa quede suave y elástica.

  5. Colocá la masa en un bol aceitado, tapá con un paño y dejá leudar 1 hora o hasta que doble su tamaño.

  6. Desgasificá la masa y dales la forma deseada (pan grande, barras o bollitos). Colocalos en una placa con papel manteca.

  7. Tapá y dejá levar 30 minutos más.

  8. Precalentá el horno a 200°C y cociná entre 25–30 minutos, hasta que el pan esté dorado y al golpearlo suene hueco.

Un pan con mucho sabor
La receta de pan de cebolla es un clásico de panaderías argentinas y se sirve tanto en meriendas como en comidas familiares.

La receta de pan de cebolla es un clásico de panaderías argentinas y se sirve tanto en meriendas como en comidas familiares.

Podés agregar un poco de queso rallado sobre el pan antes de hornear para un toque extra. Este pan se conserva 2–3 días en bolsa o recipiente hermético. La cebolla le da aroma y suaviza la miga, por eso es clave saltearla antes de incorporarla. Ya lo tenés listo. ¡ Y contigo pan y cebolla!.

