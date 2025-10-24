Cociná esta receta de pan de cebolla para acompañar tus comidas

La receta de pan de cebolla es tan aromática que el olor mientras se hornea suele llenar la casa y atraer a todos a la cocina.

La cebolla le aporta más humedad al pan

Salteá la cebolla picada en un poquito de aceite hasta que esté transparente. Dejála enfriar.

Mezclá la levadura con el agua tibia y el azúcar. Esperá 5–10 minutos hasta que haga burbujas.

En un bol grande, colocá la harina, la sal, el aceite, la levadura activada y la cebolla. Mezclá hasta formar una masa.

Sobre la mesada enharinada, amasá unos 10 minutos hasta que la masa quede suave y elástica.

Colocá la masa en un bol aceitado, tapá con un paño y dejá leudar 1 hora o hasta que doble su tamaño.

Desgasificá la masa y dales la forma deseada (pan grande, barras o bollitos). Colocalos en una placa con papel manteca.

Tapá y dejá levar 30 minutos más.