Cociná esta receta de pan de cebolla para acompañar tus comidas
Prepará en casa esta receta de pan de cebolla fácil, económica y deliciosa, con aroma y sabor que enamoran.
Nada mejor que un pan casero aromático y esponjoso. Esta receta de pan de cebolla es ideal para acompañar comidas, picadas o disfrutar solo con un poco de manteca. Es sencilla, económica y con sabor bien argentino. No podés dejar de prepararla.
Ingredientes para un pan perfecto
Rinde: 1 pan grande o 2 medianos
Harina 0000, 500 g.
Levadura seca, 10 g (o 25 g fresca).
Agua tibia, 300 ml.
Aceite neutro, 30 ml.
Sal, 1 cdita.
Azúcar, 1 cdita.
Cebolla, 1 grande (finamente picada o rallada).
Opcional: queso rallado, perejil o hierbas para sabor extra.
Paso a paso ¡muy fácil
-
Salteá la cebolla picada en un poquito de aceite hasta que esté transparente. Dejála enfriar.
Mezclá la levadura con el agua tibia y el azúcar. Esperá 5–10 minutos hasta que haga burbujas.
-
En un bol grande, colocá la harina, la sal, el aceite, la levadura activada y la cebolla. Mezclá hasta formar una masa.
Sobre la mesada enharinada, amasá unos 10 minutos hasta que la masa quede suave y elástica.
Colocá la masa en un bol aceitado, tapá con un paño y dejá leudar 1 hora o hasta que doble su tamaño.
Desgasificá la masa y dales la forma deseada (pan grande, barras o bollitos). Colocalos en una placa con papel manteca.
Tapá y dejá levar 30 minutos más.
Precalentá el horno a 200°C y cociná entre 25–30 minutos, hasta que el pan esté dorado y al golpearlo suene hueco.
Podés agregar un poco de queso rallado sobre el pan antes de hornear para un toque extra. Este pan se conserva 2–3 días en bolsa o recipiente hermético. La cebolla le da aroma y suaviza la miga, por eso es clave saltearla antes de incorporarla. Ya lo tenés listo. ¡ Y contigo pan y cebolla!.