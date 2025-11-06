Presenta:

Mini volcancitos de chocolate: la receta del postre fácil que parece de pastelería

Una receta rápida que nunca falla para hacer volcancitos de chocolate casero. Irresistible y con un paso a paso súper fácil de seguir.

MDZ Estilo

El postre más tentador: receta de volcán de chocolate para impresionar.

Shutterstock

Te presentamos la receta de un postre que parece de restaurante, pero que se hace en casa con ingredientes básicos. Los mini volcancitos son la versión más indulgente del chocolate, siendo crocantes por fuera, suaves por dentro y con un centro fundido que derrite a cualquiera. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes:

  • 100 g de chocolate semiamargo

  • 60 g de manteca

  • 2 huevos

  • 2 cucharadas de azúcar

  • 1 cucharada de harina

  • 1 pizca de sal

  • Manteca y cacao para los moldes

Volcán de chocolate Una receta del volcán de chocolate que podrás hacer en tu casa en pocos minutos Foto: Nestlé
Una receta del volcán de chocolate que podrás hacer en tu casa en pocos minutos.

Paso a paso de la receta:

  1. Precalentar el horno a 200 °C.

  2. Derretir el chocolate con la manteca a baño maría o en microondas.

  3. En otro bol, batir los huevos con el azúcar hasta que espumen.

  4. Agregar el chocolate derretido, mezclar bien y sumar la harina tamizada y la sal.

  5. Enmantecar moldes individuales y espolvorearlos con cacao.

  6. Llenarlos hasta ¾ y hornear por 8 a 10 minutos: el borde debe estar firme y el centro apenas blando.

  7. Dejar reposar 1 minuto y desmoldar con cuidado. Servir tibios, con crema o helado. ¡Y listo!

