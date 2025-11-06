Presenta:

Receta fácil de panna cotta de vainilla y frutos rojos lista en minutos

Con esta receta de panna cotta de vainilla y frutos rojos vas a lograr un postre de restaurante sin complicarte en la cocina.

Candela Spann

Receta elegante de panna cotta de vainilla y frutos rojos, ideal para el postre perfecto.

Shutterstock

La pann a cotta es un postre que parecen de restaurante, pero en realidad son súper fáciles de hacer. Esta receta de panna cotta de vainilla y frutos rojos combina la cremosidad de la crema con el toque ácido y fresco de las frutas. Perfecta para lucirte sin complicarte, y con pocos ingredientes.

Rinde 4 porciones

Ingredientes para un postre perfecto

Para la panna cotta

  • 2 tazas de crema de leche.

  • ½ taza de leche entera.

  • ½ taza de azúcar.

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

  • 1 sobre (7 g) de gelatina sin sabor.

  • 3 cucharadas de agua fría.

Para la salsa de frutos rojos

  • 1 taza de frutos rojos (frescos o congelados).

  • 2 cucharadas de azúcar.

  • Jugo de ½ limón.

Para decorar

  • Frutos rojos (opcional).
Con esta receta crearás un postre único
Si querés un toque más argentino, podés cambiar la salsa de frutos rojos por un poco de dulce de frutos del bosque o frutilla casero.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Colocá la gelatina en el agua fría y dejála reposar unos minutos.

2. En una ollita, poné la crema, la leche, el azúcar y la vainilla. Calentá sin que hierva.

3. Agregá la gelatina hidratada y mezclá bien hasta que se disuelva por completo.

4. Serví la mezcla en vasitos o moldes individuales. Llevá a la heladera por al menos 4 horas.

5. Prepará la salsa: cociná los frutos rojos con azúcar y limón por 5-7 minutos. Dejá enfriar.

6. Cubrí la panna cotta con la salsa fría y decorá con frutos rojos y unas hojitas de menta.

Es tan rico que no sabrás por donde empezar
La receta de panna cotta de vainilla y frutos rojos viene del norte de Italia, pero en Argentina ya es un clásico de las mesas dulces.

Esta receta de panna cotta de vainilla y frutos rojos se conserva en heladera hasta 3 días. “Panna cotta” significa crema cocida en italiano, un postre tan suave que casi se derrite en la boca. ¡Probálo y después nos contás!.

