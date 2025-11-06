Receta fácil de panna cotta de vainilla y frutos rojos lista en minutos
Con esta receta de panna cotta de vainilla y frutos rojos vas a lograr un postre de restaurante sin complicarte en la cocina.
La pann a cotta es un postre que parecen de restaurante, pero en realidad son súper fáciles de hacer. Esta receta de panna cotta de vainilla y frutos rojos combina la cremosidad de la crema con el toque ácido y fresco de las frutas. Perfecta para lucirte sin complicarte, y con pocos ingredientes.
Rinde 4 porciones
Ingredientes para un postre perfecto
Para la panna cotta
2 tazas de crema de leche.
½ taza de leche entera.
½ taza de azúcar.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
1 sobre (7 g) de gelatina sin sabor.
3 cucharadas de agua fría.
Para la salsa de frutos rojos
1 taza de frutos rojos (frescos o congelados).
2 cucharadas de azúcar.
Jugo de ½ limón.
Para decorar
- Frutos rojos (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Colocá la gelatina en el agua fría y dejála reposar unos minutos.
2. En una ollita, poné la crema, la leche, el azúcar y la vainilla. Calentá sin que hierva.
3. Agregá la gelatina hidratada y mezclá bien hasta que se disuelva por completo.
4. Serví la mezcla en vasitos o moldes individuales. Llevá a la heladera por al menos 4 horas.
5. Prepará la salsa: cociná los frutos rojos con azúcar y limón por 5-7 minutos. Dejá enfriar.
6. Cubrí la panna cotta con la salsa fría y decorá con frutos rojos y unas hojitas de menta.
Esta receta de panna cotta de vainilla y frutos rojos se conserva en heladera hasta 3 días. “Panna cotta” significa crema cocida en italiano, un postre tan suave que casi se derrite en la boca. ¡Probálo y después nos contás!.