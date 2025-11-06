Receta de crème brûlée de dulce de leche: el postre francés con sabor argentino
Déjate tentar con esta receta de postre crème brûlée de dulce de leche, una versión irresistible del clásico francés que enamora a todos.
Si amas los postres cremosos y el sabor del dulce de leche, esta receta de crème brûlée de dulce de leche te encantará. Combina la elegancia del clásico postre francés con un toque latino irresistible. Es fácil de preparar, tiene una textura suave y una cobertura crujiente que hará que cada cucharada sea un placer.
Rinde 4 porciones
Te Podría Interesar
Ingredientes para un postre perfecto
-
1 taza de crema de leche.
½ taza de leche entera.
½ taza de dulce de leche.
3 yemas de huevo.
1 cucharadita de esencia de vainilla.
3 cucharadas de azúcar rubia o blanca (para caramelizar).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En una cacerola, calienta la crema, la leche y el dulce de leche a fuego suave hasta que se integren. No dejes que hierva.
2. En un bol, bate las yemas con la vainilla. Agrega lentamente la mezcla tibia sin dejar de batir.
3. Distribuye la preparación en ramequines y colócalos en una fuente con agua caliente (baño María). Hornea a 160 °C por 35- 40 minutos, hasta que cuaje.
4. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera al menos 2 horas.
5. Espolvorea azúcar sobre la superficie y quema con un soplete hasta formar una capa dorada y crujiente.
Esta receta de crème brûlée de dulce de leche puede conservarse refrigerada hasta por 3 días. Evita cubrirla para mantener su crocante. “Crème brûlée” significa literalmente “crema quemada” en francés, en honor a su deliciosa capa de caramelo tostado.