Receta de crème brûlée de dulce de leche: el postre francés con sabor argentino

Si amas los postres cremosos y el sabor del dulce de leche , esta receta de crème brûlée de dulce de leche te encantará. Combina la elegancia del clásico postre francés con un toque latino irresistible. Es fácil de preparar, tiene una textura suave y una cobertura crujiente que hará que cada cucharada sea un placer.

1. En una cacerola, calienta la crema , la leche y el dulce de leche a fuego suave hasta que se integren. No dejes que hierva.

En la receta de crème brûlée de dulce de leche, el truco está en no hervir la mezcla para lograr esa textura cremosa perfecta.

3 cucharadas de azúcar rubia o blanca (para caramelizar).

2. En un bol, bate las yemas con la vainilla . Agrega lentamente la mezcla tibia sin dejar de batir.

3. Distribuye la preparación en ramequines y colócalos en una fuente con agua caliente (baño María). Hornea a 160 °C por 35- 40 minutos, hasta que cuaje.

4. Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera al menos 2 horas.

5. Espolvorea azúcar sobre la superficie y quema con un soplete hasta formar una capa dorada y crujiente.

La receta de crème brûlée de dulce de leche nació como una versión bien argenta del clásico francés.

Esta receta de crème brûlée de dulce de leche puede conservarse refrigerada hasta por 3 días. Evita cubrirla para mantener su crocante. “Crème brûlée” significa literalmente “crema quemada” en francés, en honor a su deliciosa capa de caramelo tostado.