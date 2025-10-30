Presenta:

Sorprendé con esta receta de postre isla flotante al estilo francés pero bien casera

Hacéla hoy mismo: la receta de isla flotante es un postre clásico, cremoso y liviano, ideal para cerrar cualquier comida con elegancia.

Candela Spann

Hacete fan de esta receta de isla flotante: simple, dulce y espectacular.

Shutterstock

Si buscás un postre liviano, elegante y muy delicioso, esta receta de isla flotante es un clásico que nunca falla. Con su merengue aireado, caramelo dorado y una crema inglesa suave, es ideal para agasajar y quedar como un verdadero chef.

Ingredientes

Rinde: para 6 porciones

  • 6 claras de huevo.
  • 6 cucharadas de azúcar.
  • 1 pizca de sal.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
  • 1 taza de azúcar (para el caramelo).
  • ½ taza de agua (para el caramelo).

Para la crema inglesa

  • ½ litro de leche.
  • 4 yemas.
  • 4 cucharadas de azúcar.
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla.
Probá esta isla flotante que te encantará
La receta de este postre isla flotante nació en Francia, pero se volvió un clásico infaltable en las cocinas argentinas.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Prepará el caramelo: colocá el azúcar y el agua en una sartén. Cociná a fuego medio hasta lograr un color dorado. Verté el caramelo en una budinera o fuente.
  2. Batí las claras con la pizca de sal hasta que empiecen a espumar. Agregá el azúcar de a poco y batí hasta obtener un merengue firme y brillante. Incorporá la esencia de vainilla.
  3. Verté el merengue sobre el caramelo y cociná a baño María en horno moderado (160 °C) por unos 30 a 35 minutos, hasta que se vea dorado y firme.
  4. Para la crema inglesa, calentá la leche con la vainilla. En un bol, mezclá las yemas con el azúcar. Agregá la leche caliente en hilo, revolviendo siempre.
Un postre riquísimo que tenés que preparar
En muchas casas, la receta de isla flotante se hace con merengue italiano en vez de horneado, para ganar tiempo.

Este delicioso postre que tiene origen francés, pero que se volvió un clásico en las mesas argentinas. ¡Probálo!.

