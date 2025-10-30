Sorprendé con esta receta de postre isla flotante al estilo francés pero bien casera
Hacéla hoy mismo: la receta de isla flotante es un postre clásico, cremoso y liviano, ideal para cerrar cualquier comida con elegancia.
Si buscás un postre liviano, elegante y muy delicioso, esta receta de isla flotante es un clásico que nunca falla. Con su merengue aireado, caramelo dorado y una crema inglesa suave, es ideal para agasajar y quedar como un verdadero chef.
Ingredientes
Rinde: para 6 porciones
- 6 claras de huevo.
- 6 cucharadas de azúcar.
- 1 pizca de sal.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- 1 taza de azúcar (para el caramelo).
- ½ taza de agua (para el caramelo).
Para la crema inglesa
- ½ litro de leche.
- 4 yemas.
- 4 cucharadas de azúcar.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Prepará el caramelo: colocá el azúcar y el agua en una sartén. Cociná a fuego medio hasta lograr un color dorado. Verté el caramelo en una budinera o fuente.
- Batí las claras con la pizca de sal hasta que empiecen a espumar. Agregá el azúcar de a poco y batí hasta obtener un merengue firme y brillante. Incorporá la esencia de vainilla.
- Verté el merengue sobre el caramelo y cociná a baño María en horno moderado (160 °C) por unos 30 a 35 minutos, hasta que se vea dorado y firme.
- Para la crema inglesa, calentá la leche con la vainilla. En un bol, mezclá las yemas con el azúcar. Agregá la leche caliente en hilo, revolviendo siempre.
Este delicioso postre que tiene origen francés, pero que se volvió un clásico en las mesas argentinas. ¡Probálo!.