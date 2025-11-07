Pollo al curry: una receta rendidora, fácil y llena de sabor oriental

Una opción sabrosa y fácil que combina leche de coco, curry y jengibre fresco. Ideal para acompañar con arroz o quinoa.

El pollo al curry es uno de esos platos que conquistan por su simplicidad y su perfume inconfundible. Ideal para quienes buscan una comida sabrosa, nutritiva y práctica, esta receta combina ingredientes cotidianos con el toque exótico del curry y la suavidad de la leche de coco.

Paso a paso Comenzá salteando cebolla y ajo en una sartén hasta que estén transparentes. Luego, incorporá cubos de pechuga de pollo y doralos levemente. Sumá una cucharada de curry, leche de coco y un toque de jengibre fresco rallado. Mezclá bien y dejá cocinar a fuego medio durante 15 minutos, hasta que la salsa se espese y el pollo esté tierno.

Serví tu preparación acompañada de arroz integral o quinoa, que absorben los sabores especiados del plato y lo convierten en una comida completa.

Este plato se conserva perfectamente en la heladera hasta 4 días y se recalienta fácilmente, sin perder textura ni sabor.