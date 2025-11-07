Pollo al curry: una receta rendidora, fácil y llena de sabor oriental
Una opción sabrosa y fácil que combina leche de coco, curry y jengibre fresco. Ideal para acompañar con arroz o quinoa.
El pollo al curry es uno de esos platos que conquistan por su simplicidad y su perfume inconfundible. Ideal para quienes buscan una comida sabrosa, nutritiva y práctica, esta receta combina ingredientes cotidianos con el toque exótico del curry y la suavidad de la leche de coco.
Paso a paso
Comenzá salteando cebolla y ajo en una sartén hasta que estén transparentes. Luego, incorporá cubos de pechuga de pollo y doralos levemente. Sumá una cucharada de curry, leche de coco y un toque de jengibre fresco rallado. Mezclá bien y dejá cocinar a fuego medio durante 15 minutos, hasta que la salsa se espese y el pollo esté tierno.
Serví tu preparación acompañada de arroz integral o quinoa, que absorben los sabores especiados del plato y lo convierten en una comida completa.
Este plato se conserva perfectamente en la heladera hasta 4 días y se recalienta fácilmente, sin perder textura ni sabor.
Tip Tramontina: una olla wok es ideal para este tipo de recetas, ya que permite saltear de manera pareja sin que los ingredientes pierdan humedad ni aroma. Perfecta para lograr un curry con cuerpo y equilibrio justo entre cremosidad y frescura.