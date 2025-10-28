Receta de caldo tlalpeño: el tradicional mexicano lleno de sabor y aroma
Prepara esta receta paso a paso de caldo tlalpeño, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.
Esta receta mexicana es un clásico reconfortante lleno de sabor y tradición. El caldo tlalpeño combina pollo, verduras y garbanzos en un caldo aromático con chipotle. Es ideal para los días fríos o cuando se busca una comida nutritiva, sabrosa y casera que evoca el auténtico gusto de México.
Ingredientes para un caldo tlalpeño perfecto
Rinde: 6 porciones
- 2 pechugas de pollo sin piel.
- 1 taza de garbanzos cocidos.
- 2 zanahorias en rodajas.
- 2 calabacitas en cubos.
- 2 papas medianas en cubos.
- 1 elote cortado en trozos.
- 1 diente de ajo.
- 1/2 cebolla.
- 2 chiles chipotles adobados.
- 2 litros de agua.
- Sal al gusto.
- Pimienta al gusto.
- Hojas de cilantro al gusto.
- Jugo de limón al gusto.
- Queso rallado (opcional).
- Aguacate en cubos (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
- En una olla grande, hierve el agua con el ajo, la cebolla y sal.
- Añade las pechugas de pollo y cocina hasta que estén cocidas; retira, desmenuza y reserva.
- Cuela el caldo y vuelve a colocarlo en la olla.
- Agrega los garbanzos, zanahorias, papas y elote; cocina durante 15 minutos.
- Incorpora las calabacitas y el chile chipotle; deja hervir 10 minutos más.
- Añade el pollo desmenuzado, ajusta la sal y cocina 5 minutos adicionales.
- Sirve caliente con cilantro, aguacate, queso y unas gotas de limón.
De la cocina a la mesa
El caldo tlalpeño es una receta tradicional que destaca por su equilibrio entre el sabor ahumado del chipotle y la suavidad del pollo y las verduras. Es un platillo completo, nutritivo y reconfortante que suele prepararse para cuidar el cuerpo y el alma. Perfecto para compartir en familia, este caldo representa la calidez de la cocina mexicana casera, llenando de aroma y color cada cucharada. ¡A disfrutar!