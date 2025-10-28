Presenta:

Receta de caldo tlalpeño: el tradicional mexicano lleno de sabor y aroma

Prepara esta receta paso a paso de caldo tlalpeño, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.

MDZ México

Esta receta proviene de Tlalpan, Ciudad de México, y originalmente se preparaba con ingredientes locales y accesibles para las familias de la región.

Esta receta mexicana es un clásico reconfortante lleno de sabor y tradición. El caldo tlalpeño combina pollo, verduras y garbanzos en un caldo aromático con chipotle. Es ideal para los días fríos o cuando se busca una comida nutritiva, sabrosa y casera que evoca el auténtico gusto de México.

El uso del chile chipotle le da un sabor ahumado y ligeramente picante que lo distingue de otros caldos mexicanos, aportando profundidad y carácter al platillo.
Ingredientes para un caldo tlalpeño perfecto

Rinde: 6 porciones

  • 2 pechugas de pollo sin piel.
  • 1 taza de garbanzos cocidos.
  • 2 zanahorias en rodajas.
  • 2 calabacitas en cubos.
  • 2 papas medianas en cubos.
  • 1 elote cortado en trozos.
  • 1 diente de ajo.
  • 1/2 cebolla.
  • 2 chiles chipotles adobados.
  • 2 litros de agua.
  • Sal al gusto.
  • Pimienta al gusto.
  • Hojas de cilantro al gusto.
  • Jugo de limón al gusto.
  • Queso rallado (opcional).
  • Aguacate en cubos (opcional).

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. En una olla grande, hierve el agua con el ajo, la cebolla y sal.
  2. Añade las pechugas de pollo y cocina hasta que estén cocidas; retira, desmenuza y reserva.
  3. Cuela el caldo y vuelve a colocarlo en la olla.
  4. Agrega los garbanzos, zanahorias, papas y elote; cocina durante 15 minutos.
  5. Incorpora las calabacitas y el chile chipotle; deja hervir 10 minutos más.
  6. Añade el pollo desmenuzado, ajusta la sal y cocina 5 minutos adicionales.
  7. Sirve caliente con cilantro, aguacate, queso y unas gotas de limón.

Esta receta combina proteínas, verduras y legumbres en un solo plato, convirtiéndolo en un alimento completo y equilibrado, ideal para días fríos o para recuperar energías después de una jornada intensa.
De la cocina a la mesa

El caldo tlalpeño es una receta tradicional que destaca por su equilibrio entre el sabor ahumado del chipotle y la suavidad del pollo y las verduras. Es un platillo completo, nutritivo y reconfortante que suele prepararse para cuidar el cuerpo y el alma. Perfecto para compartir en familia, este caldo representa la calidez de la cocina mexicana casera, llenando de aroma y color cada cucharada. ¡A disfrutar!

