Receta de sopa de espárragos, perfecta para quienes aman comer sano

Si te gustan las sopas suaves y llenas de sabor natural, esta receta de sopa de espárragos te va a encantar. Es fácil, saludable y perfecta para disfrutar tanto caliente en invierno como fría en verano. Ideal para una comida liviana, elegante y con todo el sabor de la cocina casera.

1. Lavá y cortá los tallos, reservando las puntas de los espárragos para decorar.

La receta de sopa de espárragos es un clásico de la cocina europea, pero en Argentina cada vez gana más fanáticos por su sabor suave y elegante.

2. En una olla, derretí la manteca y salteá la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.

3. Sumá los espárragos y la papa en cubos. Verté el caldo y cociná a fuego medio unos 15 minutos.

4. Retirá del fuego y licuá todo hasta lograr una textura cremosa.

5. Volvé la sopa a la olla, agregá la crema (si querés) y ajustá la sal y pimienta.

6. Decorá con las puntas de espárrago salteadas y un chorrito de limón.

Deleitá con una sopa nutritiva Los espárragos son una bomba de antioxidantes y fibra, así que esta receta de sopa de espárragos no solo es rica, también es súper saludable.

Esta receta de sopa de espárragos se conserva hasta 3 días en heladera y podés recalentarla o disfrutarla fría. Los espárragos son ricos en antioxidantes y se cultivaban desde la antigua Roma, donde ya eran considerados un manjar. ¡Lista la sopa!.