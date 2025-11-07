Presenta:

Receta de sopa de espárragos, perfecta para quienes aman comer sano

Disfrutá esta receta de sopa de espárragos cremosa, liviana y llena de sabor. Perfecta para una comida saludable y reconfortante.

Candela Spann

Receta de sopa de espárragos fácil y deliciosa para cualquier estación.

Si te gustan las sopas suaves y llenas de sabor natural, esta receta de sopa de espárragos te va a encantar. Es fácil, saludable y perfecta para disfrutar tanto caliente en invierno como fría en verano. Ideal para una comida liviana, elegante y con todo el sabor de la cocina casera.

Rinde 4 porciones

Ingredientes para una sopa perfecta

  • 1 atado de espárragos frescos.

  • 1 cebolla mediana picada.

  • 1 papa chica (para darle cremosidad).

  • 1 diente de ajo.

  • 1 cucharada de manteca o aceite de oliva.

  • 3 tazas de caldo de verduras.

  • ½ taza de crema de leche (opcional).

  • Sal y pimienta a gusto.

  • Jugo de medio limón (opcional).

Una sopa cremosa y suave
La receta de sopa de espárragos es un clásico de la cocina europea, pero en Argentina cada vez gana más fanáticos por su sabor suave y elegante.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Lavá y cortá los tallos, reservando las puntas de los espárragos para decorar.

2. En una olla, derretí la manteca y salteá la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.

3. Sumá los espárragos y la papa en cubos. Verté el caldo y cociná a fuego medio unos 15 minutos.

4. Retirá del fuego y licuá todo hasta lograr una textura cremosa.

5. Volvé la sopa a la olla, agregá la crema (si querés) y ajustá la sal y pimienta.

6. Decorá con las puntas de espárrago salteadas y un chorrito de limón.

Deleitá con una sopa nutritiva
Los espárragos son una bomba de antioxidantes y fibra, así que esta receta de sopa de espárragos no solo es rica, también es súper saludable.

Esta receta de sopa de espárragos se conserva hasta 3 días en heladera y podés recalentarla o disfrutarla fría. Los espárragos son ricos en antioxidantes y se cultivaban desde la antigua Roma, donde ya eran considerados un manjar. ¡Lista la sopa!.

