Receta de sopa de espárragos, perfecta para quienes aman comer sano
Disfrutá esta receta de sopa de espárragos cremosa, liviana y llena de sabor. Perfecta para una comida saludable y reconfortante.
Si te gustan las sopas suaves y llenas de sabor natural, esta receta de sopa de espárragos te va a encantar. Es fácil, saludable y perfecta para disfrutar tanto caliente en invierno como fría en verano. Ideal para una comida liviana, elegante y con todo el sabor de la cocina casera.
Rinde 4 porciones
Te Podría Interesar
Ingredientes para una sopa perfecta
-
1 atado de espárragos frescos.
1 cebolla mediana picada.
1 papa chica (para darle cremosidad).
1 diente de ajo.
1 cucharada de manteca o aceite de oliva.
3 tazas de caldo de verduras.
½ taza de crema de leche (opcional).
Sal y pimienta a gusto.
Jugo de medio limón (opcional).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Lavá y cortá los tallos, reservando las puntas de los espárragos para decorar.
2. En una olla, derretí la manteca y salteá la cebolla y el ajo hasta que estén transparentes.
3. Sumá los espárragos y la papa en cubos. Verté el caldo y cociná a fuego medio unos 15 minutos.
4. Retirá del fuego y licuá todo hasta lograr una textura cremosa.
5. Volvé la sopa a la olla, agregá la crema (si querés) y ajustá la sal y pimienta.
6. Decorá con las puntas de espárrago salteadas y un chorrito de limón.
Esta receta de sopa de espárragos se conserva hasta 3 días en heladera y podés recalentarla o disfrutarla fría. Los espárragos son ricos en antioxidantes y se cultivaban desde la antigua Roma, donde ya eran considerados un manjar. ¡Lista la sopa!.