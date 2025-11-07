Presenta:

Receta de bavarois de duraznos: un postre suave, fresco y elegante

La receta de bavarois de duraznos es perfecta para preparar un postre elegante sin complicarte. Simple, suave y muy sabrosa.

Candela Spann

Receta de bavarois de duraznos sin horno: suave, dulce y refrescante.

Si buscás un postre suave, fresco y con ese toque frutal que encanta, esta receta de bavarois de duraznos te va a enamorar. Es cremosa, liviana y muy fácil de preparar, ideal para cuando querés lucirte sin pasar horas en la cocina. Perfecta para días cálidos o celebraciones especiales.

Rinde 6 porciones

Ingredientes para un postre perfecto

  • 1 lata de duraznos en almíbar.

  • 200 ml de crema de leche.

  • 3 claras de huevo.

  • 100 g de azúcar.

  • 1 sobre (7 g) de gelatina sin sabor

  • 4 cucharadas del almíbar de los duraznos.

  • Jugo de medio limón.

Un postre fácil y rápido
La receta de bavarois de duraznos es una versión frutal del clásico postre francés, ideal para el verano argentino.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Escurrí y procesá los duraznos junto con el jugo de limón hasta obtener un puré suave.

2. Activá la gelatina, disolvela en el almíbar tibio y agregála al puré de melocotón.

3. En un bowl, batí la crema de leche hasta que espese un poco (no debe llegar a chantilly).

4. En otro recipiente, batí las claras con el azúcar hasta lograr un merengue firme y brillante.

5. Incorporá la crema al puré de duraznos y mezclá con movimientos suaves. Luego sumá el merengue en forma envolvente.

6. Verté la mezcla en un molde o copas individuales y llevá a la heladera al menos 4 horas hasta que firme.

Tenés que probar este postre
La receta de bavarois de melocotón no lleva horno, por eso es perfecta para los días calurosos o cuando querés algo fresco y liviano.

Esta receta de bavarois de duraznos se conserva en la heladera hasta 3 días, bien tapada. Este postre nació en Francia en el siglo XIX y era reservado para la realeza. Hoy, podés hacerlo en casa… ¡sin complicarte!.

