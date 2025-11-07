Receta de bavarois de duraznos: un postre suave, fresco y elegante

Si buscás un postre suave, fresco y con ese toque frutal que encanta, esta receta de bavarois de duraznos te va a enamorar. Es cremosa, liviana y muy fácil de preparar, ideal para cuando querés lucirte sin pasar horas en la cocina. Perfecta para días cálidos o celebraciones especiales.

1. Escurrí y procesá los duraznos junto con el jugo de limón hasta obtener un puré suave.

La receta de bavarois de duraznos es una versión frutal del clásico postre francés, ideal para el verano argentino.

2. Activá la gelatina , disolvela en el almíbar tibio y agregála al puré de melocotón.

3. En un bowl, batí la crema de leche hasta que espese un poco (no debe llegar a chantilly ).

4. En otro recipiente, batí las claras con el azúcar hasta lograr un merengue firme y brillante.

5. Incorporá la crema al puré de duraznos y mezclá con movimientos suaves. Luego sumá el merengue en forma envolvente.

6. Verté la mezcla en un molde o copas individuales y llevá a la heladera al menos 4 horas hasta que firme.

Tenés que probar este postre La receta de bavarois de melocotón no lleva horno, por eso es perfecta para los días calurosos o cuando querés algo fresco y liviano. Shutterstock

Esta receta de bavarois de duraznos se conserva en la heladera hasta 3 días, bien tapada. Este postre nació en Francia en el siglo XIX y era reservado para la realeza. Hoy, podés hacerlo en casa… ¡sin complicarte!.