Receta de bavarois de duraznos: un postre suave, fresco y elegante
La receta de bavarois de duraznos es perfecta para preparar un postre elegante sin complicarte. Simple, suave y muy sabrosa.
Si buscás un postre suave, fresco y con ese toque frutal que encanta, esta receta de bavarois de duraznos te va a enamorar. Es cremosa, liviana y muy fácil de preparar, ideal para cuando querés lucirte sin pasar horas en la cocina. Perfecta para días cálidos o celebraciones especiales.
Rinde 6 porciones
Te Podría Interesar
Ingredientes para un postre perfecto
-
1 lata de duraznos en almíbar.
200 ml de crema de leche.
3 claras de huevo.
100 g de azúcar.
1 sobre (7 g) de gelatina sin sabor
4 cucharadas del almíbar de los duraznos.
Jugo de medio limón.
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Escurrí y procesá los duraznos junto con el jugo de limón hasta obtener un puré suave.
2. Activá la gelatina, disolvela en el almíbar tibio y agregála al puré de melocotón.
3. En un bowl, batí la crema de leche hasta que espese un poco (no debe llegar a chantilly).
4. En otro recipiente, batí las claras con el azúcar hasta lograr un merengue firme y brillante.
5. Incorporá la crema al puré de duraznos y mezclá con movimientos suaves. Luego sumá el merengue en forma envolvente.
6. Verté la mezcla en un molde o copas individuales y llevá a la heladera al menos 4 horas hasta que firme.
Esta receta de bavarois de duraznos se conserva en la heladera hasta 3 días, bien tapada. Este postre nació en Francia en el siglo XIX y era reservado para la realeza. Hoy, podés hacerlo en casa… ¡sin complicarte!.