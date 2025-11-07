Receta de crema inglesa casera: el secreto de la repostería francesa
Una receta fácil de crema inglesa, lista en pocos pasos y con ingredientes simples. Perfecta para principiantes en repostería.
La crema inglesa es una receta básica de la repostería que nunca falla. Su textura aterciopelada y su sabor delicado la convierten en el acompañamiento ideal para tortas, frutas o postres fríos. Con unos pocos ingredientes y un poco de paciencia, vas a lograr una crema perfecta, digna de pastelería profesional.
Rinde 4 porciones
Ingredientes para una crema perfecta
500 ml de leche.
4 yemas de huevo.
100 g de azúcar.
1 cucharadita de esencia de vainilla (o una vaina de vainilla).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. En una ollita, colocá la leche con la vainilla y calentá a fuego medio hasta que empiece a humear (sin hervir).
2. En un bowl, mezclá las yemas con el azúcar hasta que se integren bien y tomen un color más claro.
3. Agregá un poco de la leche caliente sobre las yemas, mezclando constantemente para evitar que se cocinen.
4. Volvé toda la mezcla a la olla y cociná a fuego bajo, revolviendo con cuchara de madera, hasta que espese ligeramente (no debe hervir).
5. Cuando la crema cubra el dorso de la cuchara, retirála del fuego, colála y dejála enfriar antes de usar.
Esta receta de crema inglesa se conserva en heladera hasta 3 días, cubierta con film en contacto para evitar que forme nata.
Aunque se llama “inglesa”, esta crema fue popularizada por los franceses, que la convirtieron en la base de salsas y helados. ¡Disfrutála!.