Receta de crema inglesa casera: el secreto de la repostería francesa

La crema inglesa es una receta básica de la repostería que nunca falla. Su textura aterciopelada y su sabor delicado la convierten en el acompañamiento ideal para tortas , frutas o postres fríos. Con unos pocos ingredientes y un poco de paciencia, vas a lograr una crema perfecta, digna de pastelería profesional.

1. En una ollita, colocá la leche con la vainilla y calentá a fuego medio hasta que empiece a humear (sin hervir).

El secreto de la receta de crema inglesa está en la temperatura: si hierve, se corta. Hay que cocinarla despacito y con paciencia.S

Preparála y siempre será la predilecta de todos

1 cucharadita de esencia de vainilla (o una vaina de vainilla).

2. En un bowl, mezclá las yemas con el azúcar hasta que se integren bien y tomen un color más claro.

3. Agregá un poco de la leche caliente sobre las yemas , mezclando constantemente para evitar que se cocinen.

4. Volvé toda la mezcla a la olla y cociná a fuego bajo, revolviendo con cuchara de madera, hasta que espese ligeramente (no debe hervir).

5. Cuando la crema cubra el dorso de la cuchara, retirála del fuego, colála y dejála enfriar antes de usar.

Esta crema inglesa es perfecta En Argentina, muchos usan la receta de crema inglesa como salsa para acompañar budines, pan dulce o frutas frescas. Shutterstock

Esta receta de crema inglesa se conserva en heladera hasta 3 días, cubierta con film en contacto para evitar que forme nata.

Aunque se llama “inglesa”, esta crema fue popularizada por los franceses, que la convirtieron en la base de salsas y helados. ¡Disfrutála!.