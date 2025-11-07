Asombrá con esta receta de pizza dulce de chocolate y frutillas, ideal para los golosos
Con esta receta de pizza dulce de chocolate y frutillas vas a preparar un postre irresistible en pocos pasos.
Si sos amante del chocolate y las frutillas, esta receta de pizza dulce te va a volver loco. Es fácil, divertida y perfecta para compartir en una tarde con amigos o como postre diferente. Combina lo crocante de la masa con la suavidad del chocolate derretido y la frescura de las frutas. ¡Una bomba de sabor!.
Rinde 6 porciones
Ingredientes para una pizza dulce perfecta
1 masa para pizza (casera o comprada).
150 g de chocolate semiamargo o con leche.
100 ml de crema de leche.
250 g de frutillas frescas.
1 cucharada de manteca.
2 cucharadas de azúcar.
1 chorrito de esencia de vainilla.
Hojas de menta o ralladura de chocolate (opcional para decorar).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Estirá la masa y horneala a 200 °C por unos 10 minutos, hasta que esté apenas dorada.
2. En una ollita, calentá la crema con la manteca y la vainilla. Cuando esté caliente, agregá el chocolate picado y mezclá hasta que se derrita.
3. Extendé la ganache sobre la base de pizza ya cocida.
4. Cortá las frutillas en mitades y disponelas sobre el chocolate. Espolvoreá con un poco de azúcar si querés darle brillo.
5. Podés decorarla con menta o ralladura de chocolate. Servíla tibia o fría.
Esta receta de pizza dulce de chocolate y frutillas se conserva en heladera hasta 2 días, aunque lo ideal es disfrutarla fresca. La pizza dulce nació como un invento moderno en pizzerías argentinas que querían ofrecer algo distinto al postre tradicional. ¡Y fue un éxito!.