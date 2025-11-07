Presenta:

Tendencias

|

Receta

Asombrá con esta receta de pizza dulce de chocolate y frutillas, ideal para los golosos

Con esta receta de pizza dulce de chocolate y frutillas vas a preparar un postre irresistible en pocos pasos.

Candela Spann

Receta de pizza dulce de chocolate y frutillas para compartir en casa.

Receta de pizza dulce de chocolate y frutillas para compartir en casa.

Shutterstock

Si sos amante del chocolate y las frutillas, esta receta de pizza dulce te va a volver loco. Es fácil, divertida y perfecta para compartir en una tarde con amigos o como postre diferente. Combina lo crocante de la masa con la suavidad del chocolate derretido y la frescura de las frutas. ¡Una bomba de sabor!.

Rinde 6 porciones

Te Podría Interesar

Ingredientes para una pizza dulce perfecta

  • 1 masa para pizza (casera o comprada).

  • 150 g de chocolate semiamargo o con leche.

  • 100 ml de crema de leche.

  • 250 g de frutillas frescas.

  • 1 cucharada de manteca.

  • 2 cucharadas de azúcar.

  • 1 chorrito de esencia de vainilla.

  • Hojas de menta o ralladura de chocolate (opcional para decorar).

Tenés que probar esta receta
En muchas pizzerías argentinas, la receta de pizza dulce de chocolate y frutillas se sirve con helado o crema chantilly… ¡una bomba!.

En muchas pizzerías argentinas, la receta de pizza dulce de chocolate y frutillas se sirve con helado o crema chantilly… ¡una bomba!.

Paso a paso ¡muy fácil!

1. Estirá la masa y horneala a 200 °C por unos 10 minutos, hasta que esté apenas dorada.

2. En una ollita, calentá la crema con la manteca y la vainilla. Cuando esté caliente, agregá el chocolate picado y mezclá hasta que se derrita.

3. Extendé la ganache sobre la base de pizza ya cocida.

4. Cortá las frutillas en mitades y disponelas sobre el chocolate. Espolvoreá con un poco de azúcar si querés darle brillo.

5. Podés decorarla con menta o ralladura de chocolate. Servíla tibia o fría.

La combinación de ingredientes justos
Las frutillas combinan perfecto con el chocolate porque equilibran el dulzor con su toque ácido y fresco.

Las frutillas combinan perfecto con el chocolate porque equilibran el dulzor con su toque ácido y fresco.

Esta receta de pizza dulce de chocolate y frutillas se conserva en heladera hasta 2 días, aunque lo ideal es disfrutarla fresca. La pizza dulce nació como un invento moderno en pizzerías argentinas que querían ofrecer algo distinto al postre tradicional. ¡Y fue un éxito!.

Archivado en

Notas Relacionadas