Tarta de Santiago: una receta española que enamora

Esta receta de Tarta de Santiago destaca por su sencillez, aroma y tradición gallega. Es un postre emblemático que combina almendra , azúcar y huevo para obtener un sabor único y suave. Su textura esponjosa y su icónica cruz hacen que esta receta sea ideal para celebraciones o para disfrutar en cualquier momento.

La receta original de la Tarta de Santiago no llevaba azúcar glas ni la famosa Cruz; estos elementos se añadieron siglos después para diferenciarla visualmente de otras tartas de almendra que seguían una receta muy similar

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Precalienta el horno a 180 °C.

2- Engrasa ligeramente el molde y, si lo deseas, cúbrelo con papel vegetal.

3- En un bol grande, mezcla la almendra molida con el azúcar, la ralladura de limón y la canela.

4- Añade los huevos uno a uno, mezclando con suavidad hasta obtener una masa homogénea.

5- Vierte la mezcla en el molde y alisa la superficie.

6- Hornea entre 30 y 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada y al insertar un palillo salga limpio.

7- Deja enfriar por completo sobre una rejilla.

8- Coloca la plantilla de la Cruz de Santiago sobre la tarta y espolvorea azúcar glas.

9- Retira la plantilla con cuidado para dejar el diseño perfecto.

Aunque hoy parece un postre sencillo, la receta de la Tarta de Santiago fue considerada durante años un símbolo de estatus, ya que la almendra era un ingrediente costoso y reservado para ocasiones especiales.

De la cocina a la mesa

La tarta de Santiago es una preparación clásica que destaca por su sabor intenso a almendra y su textura suave y ligeramente húmeda. Es una receta perfecta para quienes buscan un postre fácil de hacer y con un profundo valor cultural. Su simplicidad permite que cualquier persona, incluso con poca experiencia en repostería, logre un resultado excelente. Además, se conserva muy bien durante varios días, lo que la hace ideal para preparar con antelación. Disfrutarla con un café o un vino dulce realza aún más su carácter tradicional y convierte esta receta en un verdadero placer gastronómico. ¡A disfrutar!