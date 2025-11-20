Receta de pescado a la veracruzana: un platillo mexicano tradicional y fácil de preparar
Prepara esta receta paso a paso de pescado a la veracruzana, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de pescado a la veracruzana destaca por su mezcla equilibrada de sabores tradicionales del Golfo de México. La receta combina jitomate, aceitunas, alcaparras y especias que realzan el sabor del pescado. Es un platillo ligero, aromático y perfecto para una comida completa que refleja la cocina mexicana clásica.
Ingredientes para un pescado a la veracruzana perfecto
Rinde 4 porciones.
- 4 filetes de pescado blanco (merluza, tilapia o similar).
- 4 jitomates picados.
- 1/2 cebolla rebanada.
- 2 dientes de ajo picados.
- 1 chile güero en rodajas.
- 1/2 taza de aceitunas verdes.
- 2 cucharadas de alcaparras.
- 1 hoja de laurel.
- 1 taza de caldo o agua.
- Aceite.
- Sal y pimienta al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Calienta un poco de aceite en una sartén grande y sofríe la cebolla hasta que se vuelva transparente.
2- Agrega el ajo y los jitomates; cocina hasta formar una salsa espesa.
3- Añade las aceitunas, alcaparras, chile güero y la hoja de laurel. Mezcla bien.
4- Vierte el caldo, rectifica de sal y pimienta, y deja cocinar 5 minutos.
5- Coloca los filetes de pescado dentro de la salsa, tápalos y cocina a fuego medio durante 10–12 minutos.
6- Sirve caliente acompañado de arroz blanco o verduras al vapor.
De la cocina a la mesa
El pescado a la veracruzana es un platillo emblemático que combina ingredientes mediterráneos con la tradición culinaria mexicana, dando como resultado una receta colorida, equilibrada y aromática. La mezcla de jitomate, aceitunas y alcaparras crea una salsa vibrante que realza la suavidad del pescado sin opacarlo. Esta preparación es ideal para quienes buscan opciones saludables sin renunciar al sabor. Además, es una receta versátil, ya que puede elaborarse con distintos tipos de pescado según la disponibilidad. Prepararlo en casa permite disfrutar de un platillo clásico que ha destacado durante décadas en la cocina mexicana por su sencillez y profundidad culinaria. ¡A disfrutar!