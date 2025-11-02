Receta de sopa de tortilla mexicana: el platillo tradicional que conquista con su sabor auténtico

Esta receta tradicional mexicana es un homenaje a los sabores auténticos del país. La sopa de tortilla combina el gusto del tomate , el chile pasilla y el maíz en una preparación cálida y reconfortante. Ideal para compartir, esta receta ofrece una experiencia casera que resalta la esencia del México profundo.

Aunque la receta suele servirse como entrada, muchos mexicanos la disfrutan como plato principal por su sabor intenso y su toque reconfortante.

La receta original de la sopa de tortilla se remonta al México prehispánico, cuando las tortillas eran un alimento básico y se aprovechaban incluso cuando se endurecían.

De la cocina a la mesa

La sopa de tortilla es una joya gastronómica mexicana que combina ingredientes sencillos con un resultado excepcional. Su sabor ahumado, su textura crujiente y su calidez hacen de esta receta un clásico ideal para cualquier ocasión. Prepararla en casa no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma, evocando el espíritu hogareño y festivo de México. ¡A disfrutar!