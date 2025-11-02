Receta de sopa de tortilla mexicana: el platillo tradicional que conquista con su sabor auténtico
Prepara esta receta paso a paso de sopa de tortilla, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.
Esta receta tradicional mexicana es un homenaje a los sabores auténticos del país. La sopa de tortilla combina el gusto del tomate, el chile pasilla y el maíz en una preparación cálida y reconfortante. Ideal para compartir, esta receta ofrece una experiencia casera que resalta la esencia del México profundo.
Ingredientes para una sopa de tortilla perfecta
Rinde 4 porciones:
- 6 tortillas de maíz duras.
- 3 tomates rojos maduros.
- 2 chiles pasilla secos.
- 2 dientes de ajo.
- 1/4 de cebolla.
- 4 tazas de caldo de pollo.
- 1 ramita de epazote.
- 1/2 taza de queso fresco desmenuzado.
- 1/2 taza de crema.
- 1 aguacate.
- Aceite vegetal al gusto.
- Sal al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Corta las tortillas en tiras delgadas y fríelas en aceite caliente hasta que estén doradas. Escurre sobre papel absorbente.
- Asa los tomates, el ajo y la cebolla hasta que se doren ligeramente.
- Licúa los tomates, ajo y cebolla con un poco de caldo hasta obtener una mezcla homogénea.
- Fríe los chiles pasilla cortados en tiras por unos segundos y resérvalos.
- En una olla, calienta una cucharada de aceite, vierte la mezcla licuada y cocina por unos minutos.
- Añade el caldo de pollo, el epazote y sal al gusto. Cocina durante 10 a 15 minutos.
- Sirve caliente con las tiras de tortilla, queso, crema, aguacate y chile pasilla frito por encima.
De la cocina a la mesa
La sopa de tortilla es una joya gastronómica mexicana que combina ingredientes sencillos con un resultado excepcional. Su sabor ahumado, su textura crujiente y su calidez hacen de esta receta un clásico ideal para cualquier ocasión. Prepararla en casa no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma, evocando el espíritu hogareño y festivo de México. ¡A disfrutar!