Presenta:

México

|

Receta

Receta de sopa de tortilla mexicana: el platillo tradicional que conquista con su sabor auténtico

Prepara esta receta paso a paso de sopa de tortilla, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión para una auténtica comida mexicana.

MDZ México

Esta receta tradicional se ha adaptado en cada región de México, incorporando ingredientes locales como aguacate, queso o chile pasilla.

Esta receta tradicional se ha adaptado en cada región de México, incorporando ingredientes locales como aguacate, queso o chile pasilla.

Shutterstock

Esta receta tradicional mexicana es un homenaje a los sabores auténticos del país. La sopa de tortilla combina el gusto del tomate, el chile pasilla y el maíz en una preparación cálida y reconfortante. Ideal para compartir, esta receta ofrece una experiencia casera que resalta la esencia del México profundo.

Te Podría Interesar

Aunque la receta suele servirse como entrada, muchos mexicanos la disfrutan como plato principal por su sabor intenso y su toque reconfortante.
Aunque la receta suele servirse como entrada, muchos mexicanos la disfrutan como plato principal por su sabor intenso y su toque reconfortante.

Aunque la receta suele servirse como entrada, muchos mexicanos la disfrutan como plato principal por su sabor intenso y su toque reconfortante.

Ingredientes para una sopa de tortilla perfecta

Rinde 4 porciones:

  • 6 tortillas de maíz duras.
  • 3 tomates rojos maduros.
  • 2 chiles pasilla secos.
  • 2 dientes de ajo.
  • 1/4 de cebolla.
  • 4 tazas de caldo de pollo.
  • 1 ramita de epazote.
  • 1/2 taza de queso fresco desmenuzado.
  • 1/2 taza de crema.
  • 1 aguacate.
  • Aceite vegetal al gusto.
  • Sal al gusto.

Paso a paso ¡muy fácil!

  1. Corta las tortillas en tiras delgadas y fríelas en aceite caliente hasta que estén doradas. Escurre sobre papel absorbente.
  2. Asa los tomates, el ajo y la cebolla hasta que se doren ligeramente.
  3. Licúa los tomates, ajo y cebolla con un poco de caldo hasta obtener una mezcla homogénea.
  4. Fríe los chiles pasilla cortados en tiras por unos segundos y resérvalos.
  5. En una olla, calienta una cucharada de aceite, vierte la mezcla licuada y cocina por unos minutos.
  6. Añade el caldo de pollo, el epazote y sal al gusto. Cocina durante 10 a 15 minutos.
  7. Sirve caliente con las tiras de tortilla, queso, crema, aguacate y chile pasilla frito por encima.

La receta original de la sopa de tortilla se remonta al México prehispánico, cuando las tortillas eran un alimento básico y se aprovechaban incluso cuando se endurecían.
La receta original de la sopa de tortilla se remonta al M&eacute;xico prehisp&aacute;nico, cuando las tortillas eran un alimento b&aacute;sico y se aprovechaban incluso cuando se endurec&iacute;an.

La receta original de la sopa de tortilla se remonta al México prehispánico, cuando las tortillas eran un alimento básico y se aprovechaban incluso cuando se endurecían.

De la cocina a la mesa

La sopa de tortilla es una joya gastronómica mexicana que combina ingredientes sencillos con un resultado excepcional. Su sabor ahumado, su textura crujiente y su calidez hacen de esta receta un clásico ideal para cualquier ocasión. Prepararla en casa no solo alimenta el cuerpo, sino también el alma, evocando el espíritu hogareño y festivo de México. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas