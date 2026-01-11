Cómo preparar pozole rojo: una receta auténtica y llena de sabor

Esta receta de pozole rojo es uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana, ideal para celebraciones y reuniones familiares. Su caldo aromático, el maíz cacahuazintle y la carne bien cocida se combinan con chiles secos para lograr un sabor profundo, tradicional y reconfortante.

Esta receta se prepara tradicionalmente en fiestas patrias.

Lechuga picada (150 g).

Rábanos en rodajas (100 g).

Cebolla picada (80 g).

Limones (al gusto).

Tostadas o chicharrón (al gusto).

Paso a paso ¡muy fácil!

1- Lava el maíz y cuécelo en una olla grande con agua hasta que reviente y esté suave.

2- Agrega la carne de cerdo y cocina a fuego medio hasta que esté bien cocida y suave.

3- Desvena y remoja los chiles en agua caliente durante 15 minutos.

4- Licúa los chiles con el ajo, la cebolla, el comino y un poco del agua de remojo.

5- Cuela la salsa y agrégala a la olla del pozole.

6- Incorpora sal y orégano al gusto.

7- Cocina todo junto durante 30 minutos más para integrar sabores.

8- Rectifica sazón y sirve bien caliente.

La receta de pozole rojo varía según la región de México.

De la cocina a la mesa

La receta de pozole rojo representa tradición, identidad y convivencia en la mesa. Su preparación requiere tiempo y dedicación, pero el resultado es un platillo lleno de sabor y textura que vale cada minuto invertido. Servido con ingredientes frescos como lechuga, rábano, cebolla y limón, el pozole se convierte en una experiencia completa y personalizable. Esta receta es perfecta para fiestas, celebraciones patrias o reuniones familiares, ya que rinde bien y siempre deja satisfechos a los comensales. Preparar pozole rojo es mantener viva una de las tradiciones más queridas de México. ¡A disfrutar!