Cómo preparar pozole rojo: una receta auténtica y llena de sabor
Prepara esta receta paso a paso de pozole rojo, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de pozole rojo es uno de los platillos más emblemáticos de la gastronomía mexicana, ideal para celebraciones y reuniones familiares. Su caldo aromático, el maíz cacahuazintle y la carne bien cocida se combinan con chiles secos para lograr un sabor profundo, tradicional y reconfortante.
Ingredientes para un pozole rojo perfecto
Rinde 6 porciones.
- 1 kg de maíz cacahuazintle precocido.
- 1 kg de carne de cerdo (espinazo, cabeza o pierna).
- 3 litros de agua.
- 5 chiles guajillo secos (80 g).
- 2 chiles ancho secos (40 g).
- 3 dientes de ajo (15 g).
- ½ cebolla blanca (80 g).
- 1 cucharada de orégano seco (5 g).
- 1 cucharadita de comino (3 g).
- Sal al gusto.
Para acompañar:
- Lechuga picada (150 g).
- Rábanos en rodajas (100 g).
- Cebolla picada (80 g).
- Limones (al gusto).
- Tostadas o chicharrón (al gusto).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Lava el maíz y cuécelo en una olla grande con agua hasta que reviente y esté suave.
2- Agrega la carne de cerdo y cocina a fuego medio hasta que esté bien cocida y suave.
3- Desvena y remoja los chiles en agua caliente durante 15 minutos.
4- Licúa los chiles con el ajo, la cebolla, el comino y un poco del agua de remojo.
5- Cuela la salsa y agrégala a la olla del pozole.
6- Incorpora sal y orégano al gusto.
7- Cocina todo junto durante 30 minutos más para integrar sabores.
8- Rectifica sazón y sirve bien caliente.
De la cocina a la mesa
La receta de pozole rojo representa tradición, identidad y convivencia en la mesa. Su preparación requiere tiempo y dedicación, pero el resultado es un platillo lleno de sabor y textura que vale cada minuto invertido. Servido con ingredientes frescos como lechuga, rábano, cebolla y limón, el pozole se convierte en una experiencia completa y personalizable. Esta receta es perfecta para fiestas, celebraciones patrias o reuniones familiares, ya que rinde bien y siempre deja satisfechos a los comensales. Preparar pozole rojo es mantener viva una de las tradiciones más queridas de México. ¡A disfrutar!