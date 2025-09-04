Cómo hacer bao buns caseros: receta de pancitos al vapor con cerdo braseado
Probá esta receta de baos caseros con relleno jugoso que vas a repetir y que es perfecta para sorprender en casa con sabores asiáticos.
Los bao buns son unos pancitos al vapor, muy esponjosos, que se convirtieron en un símbolo de street food. En esta versión, se rellenan con cerdo braseado que se deshace al toque, pickles de verduras frescas, y una salsa cremosa con un toque picante que te va a fascinar. Así que no dudes en preparar esta receta si quieres un bocado con texturas y sabores riquísimos.
Ingredientes (para 10 unidades):
Para los baos:
250 g de harina 0000
5 g de levadura seca
20 g de azúcar
5 g de sal
120 ml de leche tibia
20 ml de aceite neutro
½ cdita de polvo de hornear
Para el cerdo braseado:
500 g de bondiola de cerdo
3 cdas de salsa de soja
2 cdas de miel
2 cdas de azúcar negra
2 dientes de ajo
1 trozo pequeño de jengibre fresco
1 taza de caldo
Pickles rápidos:
1 pepino chico
1 zanahoria
½ cebolla morada
½ taza de vinagre de arroz
2 cdas de azúcar
1 cdita de sal
Extras:
Mayonesa
Cilantro fresco
Paso a paso de la receta:
Hacer la masa de baos: mezclar harina, levadura, azúcar, sal y polvo de hornear. Agregar la leche tibia y el aceite. Amasar hasta obtener una masa lisa. Dejar leudar en un bowl tapado hasta que duplique volumen (1 hora aprox).
Armar los panes: dividir en porciones, estirar en óvalos, pincelar con aceite y doblar al medio. Colocar sobre papel manteca y dejar leudar 30 minutos más. Cocinar al vapor 10 minutos hasta que estén esponjosos.
Cocinar el cerdo: sellar la bondiola en una olla, sumar ajo, jengibre, soja, miel, azúcar y caldo. Tapar y cocinar a fuego bajo 2 horas hasta que se desarme. Deshilachar con tenedor.
Preparar los pickles: cortar las verduras en láminas finas. Hervir el vinagre con azúcar y sal, volcar sobre las verduras y dejar enfriar.
Armar los baos: abrir cada panecillo, untar con la mayo picante, rellenar con cerdo, pickles y coronar con hojas de cilantro. ¡Y listo!