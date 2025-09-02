La receta de croque madame que conquista con su toque francés y huevo perfecto.

El croque madame es un clásico francés que combina pan , jamón , queso y huevo de una forma tan deliciosa como elegante. Esta receta , además de ser reconfortante, tiene ese aire gourmet que la hace ideal tanto para un desayuno especial como para un brunch de fin de semana.

La croque madame tiene sus raíces en la gastronomía francesa y es una de esas preparaciones que, a pesar de su sencillez, conquistan desde el primer bocado. Su nombre proviene de la versión masculina del famoso “ croque monsieur ”, que surgió a principios del siglo XX en cafeterías de París como un sándwich caliente y gratinado. La diferencia principal es que el croque madame lleva un huevo frito o pocheado encima , lo que le da un toque aún más sabroso y distintivo.

Este plato es un ejemplo perfecto de cómo la cocina francesa sabe elevar lo simple a un nivel elegante. Los ingredientes básicos son fáciles de conseguir: pan de molde consistente, jamón cocido , queso (generalmente Gruyère o Emmental ) y salsa bechamel . El resultado es un sándwich gratinado, cremoso por dentro y ligeramente crujiente por fuera.

Su popularidad ha traspasado fronteras y hoy en día se puede disfrutar en muchos lugares del mundo. Prepararlo en casa no requiere grandes técnicas culinarias, solo un poco de paciencia y la disposición de disfrutar cada etapa de la preparación. Es una excelente opción para sorprender a tus invitados o darte un gusto especial cualquier día de la semana.

Ingredientes

Pan de molde consistente, jamón cocido, queso Gruyère o Emmental rallado, mantequilla, harina, leche, nuez moscada, sal, pimienta, huevos, aceite o mantequilla para freír.

Paso a paso para que prepares croque madame logrando un huevo perfecto

En una cacerola derrite una cucharada de mantequilla. Agrega una cucharada de harina y cocina un minuto, removiendo constantemente para evitar grumos. Añade poco a poco una taza de leche caliente, sin dejar de mezclar, hasta obtener una salsa suave y espesa. Condimenta con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada. Reserva. Unta ligeramente las rebanadas de pan con mantequilla. Coloca sobre una de ellas una loncha de jamón cocido y una porción de queso rallado. Cubre con otra rebanada de pan. Coloca los sándwiches en una bandeja apta para horno. Cubre la parte superior con la salsa bechamel y espolvorea más queso rallado. Esto dará ese gratinado característico. Precalienta el horno a 200 °C. Hornea los sándwiches durante 10-12 minutos, hasta que el queso esté derretido y la superficie dorada. Mientras los sándwiches se gratinan, fríe los huevos en una sartén con un poco de mantequilla o aceite, cuidando que la yema quede ligeramente líquida. También puedes hacerlos pocheados si prefieres una presentación más delicada. Retira los sándwiches del horno y coloca un huevo frito o pocheado encima de cada uno. Sirve de inmediato para disfrutar la combinación de texturas: el pan crujiente, la cremosidad de la bechamel y el toque irresistible del huevo.

Puedes espolvorear cebollino por encima. El huevo que corona la receta de croque madame simboliza un sombrero femenino, de ahí su nombre. Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Croque madame es mucho más que un simple sándwich: es un verdadero ícono de la cocina francesa que combina lo reconfortante con lo sofisticado. Preparar esta receta en casa es una manera sencilla de traer un pedacito de París a tu mesa. Su contraste de sabores y texturas lo convierte en una experiencia completa: el pan dorado y crujiente, la cremosidad de la salsa bechamel, el sabor del queso fundido y el huevo con su yema suave que termina de coronar el plato.

Lo mejor de todo es que no necesitas ser un experto en cocina para lograr un resultado espectacular. Con ingredientes básicos y algunos pasos simples, tendrás un plato que sorprende y conquista a todos. Perfecto para desayunos especiales, brunchs o incluso una cena ligera, el croque madame nunca pasa de moda. ¡Y a disfrutar!