La receta más rica para preparar peras al vino con mascarpone y nueces caramelizadas

Preparar el almíbar de vino: en una cacerola amplia, colocar el vino, el azúcar, la canela, los clavos y la cáscara de naranja. Llevar a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva.

Cocinar las peras: pelar las peras dejando el cabito. Sumergir en el vino caliente y cocinar a fuego bajo durante 30 minutos, girándolas de vez en cuando, hasta que estén tiernas y rojas por fuera.

Reducir la salsa: retirar las peras y seguir cocinando el vino hasta que espese en un almíbar brillante.

Preparar la crema: batir el mascarpone con la crema de leche y el azúcar impalpable hasta lograr una consistencia suave y aireada.

Caramelizar las nueces: en sartén, colocar el azúcar común hasta que se funda y adquiera un tono ámbar. Agregar las nueces, mezclar rápido y disponer sobre papel manteca para que enfríen.