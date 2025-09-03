La receta más rica para preparar peras al vino con mascarpone y nueces caramelizadas
El paso a paso de la receta de un postre delicado, fácil de hacer y con gran impacto en la mesa. ¡Probalo!
Las peras al vino tinto son un clásico de la cocina francesa que supo instalarse en las mesas argentinas con mucha elegancia. No son complicadas de hacer, pero requiere dejar que las frutas se tiñan lentamente del color profundo del vino mientras absorben aromas de especias y cítricos. Esta receta lleva una crema de mascarpone aireada, apenas endulzada, y nueces caramelizadas. ¡Manos a la obra!
Ingredientes:
4 peras firmes
750 ml de vino tinto Malbec
150 g de azúcar
1 rama de canela
3 clavos de olor
Cáscara de 1 naranja
200 g de queso mascarpone
100 ml de crema de leche
2 cucharadas de azúcar impalpable
80 g de nueces
3 cucharadas de azúcar común
Paso a paso de la receta:
Preparar el almíbar de vino: en una cacerola amplia, colocar el vino, el azúcar, la canela, los clavos y la cáscara de naranja. Llevar a fuego medio hasta que el azúcar se disuelva.
Cocinar las peras: pelar las peras dejando el cabito. Sumergir en el vino caliente y cocinar a fuego bajo durante 30 minutos, girándolas de vez en cuando, hasta que estén tiernas y rojas por fuera.
Reducir la salsa: retirar las peras y seguir cocinando el vino hasta que espese en un almíbar brillante.
Preparar la crema: batir el mascarpone con la crema de leche y el azúcar impalpable hasta lograr una consistencia suave y aireada.
Caramelizar las nueces: en sartén, colocar el azúcar común hasta que se funda y adquiera un tono ámbar. Agregar las nueces, mezclar rápido y disponer sobre papel manteca para que enfríen.
Servir: colocar cada pera sobre un plato, acompañar con una cucharada de crema y decorar con las nueces caramelizadas. Bañar con un hilo del almíbar de vino. ¡Y listo!