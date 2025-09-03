Receta de pasta con calamares: el plato marino que conquista paladares
Receta de pasta con calamares fácil y sabrosa, ideal para una comida especial con sabor mediterráneo en tu propia casa.
La receta de pasta con calamares es una de esas preparaciones que sorprende por su sencillez y su sabor intenso. Es perfecta para quienes aman los platos de mar y buscan un resultado sofisticado sin complicarse demasiado en la cocina. Su combinación de ingredientes frescos y aromas mediterráneos la convierten en un clásico que siempre conquista.
La introducción a este plato merece una mención especial. La pasta con calamares ha sido parte de la tradición gastronómica mediterránea durante siglos. Originaria de regiones costeras donde el mar siempre fue protagonista, esta receta nació como una forma simple y práctica de aprovechar ingredientes frescos y de temporada. Los calamares, al ser abundantes y accesibles, se convirtieron en una proteína fundamental en las cocinas familiares. Su textura tierna y su sabor delicado combinan de maravilla con la pasta, creando una armonía que resalta tanto en preparaciones sencillas como en versiones más elaboradas.
Otra característica destacable es la versatilidad de este plato. Puedes elegir el tipo de pasta que prefieras: desde los clásicos espaguetis hasta linguini, tagliatelle o incluso una pasta corta que capture bien la salsa. Lo importante es mantener el equilibrio entre la suavidad de la pasta y la intensidad de la salsa de tomate, vino blanco, ajo y hierbas frescas que realzan al calamar. Además, es un plato que puedes preparar en poco tiempo, ideal para sorprender a tus invitados en una cena o para darte un gusto en un almuerzo especial.
Al ser una preparación mediterránea, no solo destaca por su sabor, sino también por su aporte nutritivo. Los calamares son bajos en grasa, ricos en proteínas y fuente de minerales como el zinc, el fósforo y el selenio. Combinados con una pasta integral o fresca, se obtiene un plato balanceado y lleno de energía. Por eso, más allá de lo delicioso, es una opción saludable y reconfortante que vale la pena tener en tu repertorio culinario.
Ingredientes
Pasta (espaguetis, linguini o la de tu preferencia), calamares frescos limpios, tomates maduros o salsa de tomate natural, ajo, cebolla, aceite de oliva extra virgen, vino blanco seco, perejil fresco, sal, pimienta negra, guindilla (opcional).
Paso a paso para que prepares pasta con calamares
- Comienza limpiando bien los calamares si no los compraste listos. Retira la piel exterior, la pluma interior y corta los cuerpos en anillas de 1 cm aproximadamente. Reserva también los tentáculos, ya que aportan sabor y textura.
- Pon una olla grande con agua y sal al fuego. Cuando rompa a hervir, cocina la pasta según las instrucciones del paquete hasta que quede al dente. Escúrrela, pero guarda una taza del agua de cocción, que puede ayudarte a ligar la salsa más adelante.
- En una sartén amplia y profunda, calienta aceite de oliva. Sofríe la cebolla picada finamente hasta que quede transparente. Luego añade los dientes de ajo triturados y, si deseas un toque picante, una guindilla pequeña.
- Incorpora las anillas y tentáculos de calamar al sofrito. Cocínalos a fuego medio-alto durante 2 o 3 minutos. Es importante no excederse en el tiempo, ya que los calamares pueden volverse duros si se cocinan demasiado.
- Añade un chorro generoso de vino blanco seco y deja que el alcohol se evapore. Este paso aporta un aroma inconfundible y realza el sabor marino de la preparación.
- Agrega los tomates pelados y triturados, o la salsa de tomate natural. Cocina a fuego medio durante unos 10 minutos, hasta que la salsa reduzca y espese ligeramente. Rectifica de sal y pimienta al gusto.
- Vierte la pasta cocida en la sartén con la salsa y mezcla bien para que absorba todos los sabores. Si la salsa está demasiado densa, agrega un poco del agua de cocción que reservaste.
- Justo antes de servir, añade un puñado de perejil fresco picado y un hilo de aceite de oliva crudo para realzar el sabor.
De la cocina a tu mesa
La receta de pasta con calamares es un verdadero homenaje al sabor del mar y a la simplicidad de la cocina mediterránea. Con ingredientes básicos y una preparación accesible, se logra un plato sofisticado, aromático y equilibrado que puede disfrutarse en cualquier ocasión. Una de sus grandes virtudes es que no exige técnicas complicadas ni equipos especializados, por lo que cualquier persona puede prepararla con éxito en casa. ¡Y a disfrutar!