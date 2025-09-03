Receta de pasta con calamares: el plato marino que conquista paladares

Receta de pasta con calamares fácil y sabrosa, ideal para una comida especial con sabor mediterráneo en tu propia casa.

La receta de pasta con calamares es una de esas preparaciones que sorprende por su sencillez y su sabor intenso. Es perfecta para quienes aman los platos de mar y buscan un resultado sofisticado sin complicarse demasiado en la cocina. Su combinación de ingredientes frescos y aromas mediterráneos la convierten en un clásico que siempre conquista.

La introducción a este plato merece una mención especial. La pasta con calamares ha sido parte de la tradición gastronómica mediterránea durante siglos. Originaria de regiones costeras donde el mar siempre fue protagonista, esta receta nació como una forma simple y práctica de aprovechar ingredientes frescos y de temporada. Los calamares, al ser abundantes y accesibles, se convirtieron en una proteína fundamental en las cocinas familiares. Su textura tierna y su sabor delicado combinan de maravilla con la pasta, creando una armonía que resalta tanto en preparaciones sencillas como en versiones más elaboradas.

Otra característica destacable es la versatilidad de este plato. Puedes elegir el tipo de pasta que prefieras: desde los clásicos espaguetis hasta linguini, tagliatelle o incluso una pasta corta que capture bien la salsa. Lo importante es mantener el equilibrio entre la suavidad de la pasta y la intensidad de la salsa de tomate, vino blanco, ajo y hierbas frescas que realzan al calamar. Además, es un plato que puedes preparar en poco tiempo, ideal para sorprender a tus invitados en una cena o para darte un gusto en un almuerzo especial.

Al ser una preparación mediterránea, no solo destaca por su sabor, sino también por su aporte nutritivo. Los calamares son bajos en grasa, ricos en proteínas y fuente de minerales como el zinc, el fósforo y el selenio. Combinados con una pasta integral o fresca, se obtiene un plato balanceado y lleno de energía. Por eso, más allá de lo delicioso, es una opción saludable y reconfortante que vale la pena tener en tu repertorio culinario.

Para realzar aún más su sabor puedes añadir tomates cherrys. La receta de pasta con calamares es típica de la cocina mediterránea, especialmente en Italia y España. Shutterstock