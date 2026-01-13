Te resolvemos qué postre preparar en verano: panna cotta con ananá ¡te encantará!

Suave, fresca y elegante, la panna cotta con ananá es una receta ideal para el verano , cuando buscás un postre liviano pero con presencia. La cremosidad de la base contrasta con la frescura de la fruta y se disfruta bien fría. Una delicia simple y refinada, perfecta para cerrar comidas sin pesadez. ¡Manos a la obra!

Receta fácil de panna cotta con ananá para días de verano

Paso a paso para crear una panna cotta con ananá deliciosa

1- Hidratá la gelatina con el agua y reservá. Este paso asegura la textura justa de la receta.

2- En una olla calentá la crema, la leche y el azúcar sin que hiervan. Sumá la vainilla y retirá del fuego.

3- Agregá la gelatina hidratada y mezclá bien hasta disolver. Esta base cremosa define el resultado final.

4- Volcá la preparación en moldes individuales y llevá a la heladera al menos 4 horas, hasta que esté firme y bien fría.

5- Para el topping, cociná el ananá en cubos con el azúcar y el limón unos minutos. Dejá enfriar y serví sobre la panna cotta.

Panna cotta con ananá la receta fresca ideal para el verano Shutterstock

De la cocina a la mesa

La panna cotta con ananá es una receta perfecta para el verano porque combina suavidad, frescura y una presentación delicada. Se puede preparar con anticipación y decorar al momento, lo que la vuelve ideal para comidas con invitados. El contraste entre la crema fría y la fruta le da equilibrio y ligereza. Una delicia elegante, simple y muy disfrutable en días de calor. ¡A disfrutar!