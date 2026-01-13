Receta de birria de res estilo tradicional mexicano

Esta receta de birria de res es un platillo emblemático de la gastronomía mexicana, reconocido por su caldo intenso y su carne suave llena de sabor. Perfecta para celebraciones, reuniones familiares o comidas reconfortantes, combina chiles secos y especias tradicionales en una preparación inolvidable.

La receta original se cocinaba lentamente en ollas de barro.

La receta original se cocinaba lentamente en ollas de barro.

1- Cuece la carne de res en una olla grande con agua, cebolla , ajo, laurel y sal hasta que esté suave.

2- Retira la carne y reserva el caldo de cocción.

3- Desvena los chiles y remójalos en agua caliente durante 15 minutos.

4- Licúa los chiles con las especias, vinagre y caldo hasta obtener un adobo espeso.

5- Corta la carne en trozos medianos y mézclala con el adobo.

6- Regresa la carne al caldo y cocina a fuego bajo durante 30 minutos.

7- Ajusta sal y sirve caliente con cebolla, cilantro y limón.

La receta de birria varía según la región de México. La receta de birria varía según la región de México. Shutterstock

De la cocina a la mesa

La receta de birria de res representa la esencia de la cocina tradicional mexicana, donde el uso de chiles secos y especias logra un sabor profundo y reconfortante. Su caldo aromático y la carne suave hacen de este platillo una opción perfecta tanto para servirse en plato hondo como para rellenar tacos dorados. Además, es una preparación versátil que mejora su sabor al reposar, por lo que puede prepararse con anticipación. Compartir esta receta en familia es una forma de mantener vivas las tradiciones culinarias y disfrutar de una experiencia llena de identidad y sabor. ¡A disfrutar!