Receta de birria de res estilo tradicional mexicano
Prepara esta receta paso a paso de birria de res, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de birria de res es un platillo emblemático de la gastronomía mexicana, reconocido por su caldo intenso y su carne suave llena de sabor. Perfecta para celebraciones, reuniones familiares o comidas reconfortantes, combina chiles secos y especias tradicionales en una preparación inolvidable.
Te Podría Interesar
Ingredientes para una birria de res perfecta
Rinde 6 porciones.
- 1,5 kg de carne de res (chambarete o costilla).
- 3 litros de agua.
- 1 cebolla blanca mediana (150 g).
- 4 dientes de ajo (20 g).
- 3 hojas de laurel.
- 2 cucharaditas de sal (10 g).
- 6 chiles guajillo secos (120 g).
- 4 chiles ancho secos (80 g).
- 2 chiles pasilla secos (40 g).
- ½ cucharadita de comino (2 g).
- ½ cucharadita de pimienta negra molida (2 g).
- ¼ cucharadita de clavo molido (1 g).
- 1 cucharadita de orégano seco (5 g).
- ½ cucharadita de tomillo seco (2 g).
- 3 cucharadas de vinagre de manzana (45 ml).
- 300 ml de caldo de la cocción.
- Cebolla blanca picada (100 g).
- Cilantro fresco picado (30 g).
- Limones al gusto.
- Tortillas de maíz calientes.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Cuece la carne de res en una olla grande con agua, cebolla, ajo, laurel y sal hasta que esté suave.
2- Retira la carne y reserva el caldo de cocción.
3- Desvena los chiles y remójalos en agua caliente durante 15 minutos.
4- Licúa los chiles con las especias, vinagre y caldo hasta obtener un adobo espeso.
5- Corta la carne en trozos medianos y mézclala con el adobo.
6- Regresa la carne al caldo y cocina a fuego bajo durante 30 minutos.
7- Ajusta sal y sirve caliente con cebolla, cilantro y limón.
De la cocina a la mesa
La receta de birria de res representa la esencia de la cocina tradicional mexicana, donde el uso de chiles secos y especias logra un sabor profundo y reconfortante. Su caldo aromático y la carne suave hacen de este platillo una opción perfecta tanto para servirse en plato hondo como para rellenar tacos dorados. Además, es una preparación versátil que mejora su sabor al reposar, por lo que puede prepararse con anticipación. Compartir esta receta en familia es una forma de mantener vivas las tradiciones culinarias y disfrutar de una experiencia llena de identidad y sabor. ¡A disfrutar!