Costillas en adobo jugosas y aromáticas: receta clásica que nunca falla

Esta receta de costillas en adobo es ideal para quienes buscan un platillo intenso en sabor y fácil de preparar. El adobo aporta aroma, color y jugosidad a la carne , combinando especias y chiles que se integran lentamente para lograr unas costillas suaves y llenas de carácter culinario.

En muchas regiones, la receta de costillas en adobo cambia según el tipo de chile o especias locales utilizadas.

1- Limpia los chiles retirando semillas y venas; hiérvelos en agua durante 10 minutos hasta que estén suaves.

2- Licúa los chiles con el ajo, la cebolla, el vinagre, el jugo de naranja, las especias, la sal y el agua hasta obtener un adobo homogéneo.

3- Coloca las costillas en un recipiente amplio y cúbrelas completamente con el adobo. Marina durante al menos 2 horas, preferentemente toda la noche.

4- Calienta el aceite en una olla grande y agrega las costillas junto con el adobo.

5- Cocina a fuego medio-bajo durante 45 a 60 minutos, moviendo ocasionalmente, hasta que la carne esté suave y la salsa espesa.

6- Ajusta sal si es necesario y retira del fuego.

Esta receta mejora su sabor si se deja marinar toda la noche, ya que el adobo penetra mejor en la carne.

De la cocina a la mesa

Esta receta de costillas en adobo destaca por su sabor profundo y su preparación accesible, ideal tanto para comidas familiares como para ocasiones especiales. El secreto está en permitir que la carne se marine el tiempo suficiente para absorber todos los aromas del adobo. Al cocinarse lentamente, las costillas quedan suaves, jugosas y con una salsa espesa llena de matices. Se pueden acompañar con arroz, frijoles o tortillas recién hechas para completar el plato. Es una opción versátil, reconfortante y muy representativa de la cocina tradicional, perfecta para quienes disfrutan recetas intensas, bien condimentadas y llenas de tradición. ¡A disfrutar!