Hacete viral con esta receta de panqueques de naranja fácil y top
Rápidos, esponjosos y llenos de sabor: probá esta receta de panqueques de naranja que se vuelve adictiva desde el primer mordisco.
Si te gustan los desayunos con aroma a cítricos, esta receta de panqueques de naranja te va a encantar. Son suaves, livianos y con un perfume espectacular que llena toda la cocina. Perfectos para acompañar con dulce de leche, miel o crema chantilly.
Rinde: 8 panqueques grandes
Te Podría Interesar
Ingredientes para panqueques perfectos
- 2 huevos.
- 200 ml de leche.
- 100 ml de jugo de naranja natural.
- 1 cucharadita de ralladura de naranja.
- 1 cucharada de azúcar.
- 1 pizca de sal.
- 120 g de harina común (0000).
- 1 cucharada de manteca derretida.
- Manteca extra para cocinar.
Paso a paso ¡muy fácil!
-
En un bol, batí los huevos con la leche, el jugo de naranja, la ralladura y el azúcar.
Agregá la harina tamizada con la pizca de sal y mezclá hasta que no queden grumos.
Incorporá la manteca derretida y dejá reposar la mezcla unos 15 minutos.
Calentá una sartén antiadherente con apenas un toque de manteca.
-
Verté un cucharón de mezcla y mové la sartén para cubrir toda la base.
Cociná 1 minuto por lado, hasta que estén doraditos.
Repetí con el resto de la preparación.
Para servir
- Podés rellenarlos con dulce de leche, miel, frutas o crema. Enrollalos o apilalos en torre y espolvoreá con azúcar glass.
Estos panqueques se pueden guardar en la heladera hasta 2 días, tapados con film o en tupper. Si querés que duren más, podés freezarlos con separadores. El jugo y la ralladura de naranja no solo aportan sabor, sino que ayudan a que la masa quede más tierna y dorada.