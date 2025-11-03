Presenta:

Tendencias

|

Receta

Hacete viral con esta receta de panqueques de naranja fácil y top

Rápidos, esponjosos y llenos de sabor: probá esta receta de panqueques de naranja que se vuelve adictiva desde el primer mordisco.

Candela Spann

Animate a esta receta de panqueques de naranja y sentí verano en cada bocado.

Animate a esta receta de panqueques de naranja y sentí verano en cada bocado.

Shutterstock

Si te gustan los desayunos con aroma a cítricos, esta receta de panqueques de naranja te va a encantar. Son suaves, livianos y con un perfume espectacular que llena toda la cocina. Perfectos para acompañar con dulce de leche, miel o crema chantilly.

Rinde: 8 panqueques grandes

Te Podría Interesar

Ingredientes para panqueques perfectos

  • 2 huevos.
  • 200 ml de leche.
  • 100 ml de jugo de naranja natural.
  • 1 cucharadita de ralladura de naranja.
  • 1 cucharada de azúcar.
  • 1 pizca de sal.
  • 120 g de harina común (0000).
  • 1 cucharada de manteca derretida.
  • Manteca extra para cocinar.
Los panqueque de naranja son deliciosos
Esta receta de panqueques de naranja nació como una variante casera de los clásicos panqueques argentinos.

Esta receta de panqueques de naranja nació como una variante casera de los clásicos panqueques argentinos.

‍ Paso a paso ¡muy fácil!

  1. En un bol, batí los huevos con la leche, el jugo de naranja, la ralladura y el azúcar.

  2. Agregá la harina tamizada con la pizca de sal y mezclá hasta que no queden grumos.

  3. Incorporá la manteca derretida y dejá reposar la mezcla unos 15 minutos.

  4. Calentá una sartén antiadherente con apenas un toque de manteca.

  5. Verté un cucharón de mezcla y mové la sartén para cubrir toda la base.

  6. Cociná 1 minuto por lado, hasta que estén doraditos.

  7. Repetí con el resto de la preparación.

Para servir

  1. Podés rellenarlos con dulce de leche, miel, frutas o crema. Enrollalos o apilalos en torre y espolvoreá con azúcar glass.
La naranja le aporta un sabor único
Un truco de esta receta: agregá una cucharadita extra de azúcar para lograr panqueques más doraditos y sabrosos.

Un truco de esta receta: agregá una cucharadita extra de azúcar para lograr panqueques más doraditos y sabrosos.

Estos panqueques se pueden guardar en la heladera hasta 2 días, tapados con film o en tupper. Si querés que duren más, podés freezarlos con separadores. El jugo y la ralladura de naranja no solo aportan sabor, sino que ayudan a que la masa quede más tierna y dorada.

Archivado en

Notas Relacionadas