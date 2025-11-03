Hacete viral con esta receta de panqueques de naranja fácil y top

Esta receta de panqueques de naranja nació como una variante casera de los clásicos panqueques argentinos.

Los panqueque de naranja son deliciosos

En un bol, batí los huevos con la leche, el jugo de naranja, la ralladura y el azúcar.

Agregá la harina tamizada con la pizca de sal y mezclá hasta que no queden grumos.

Incorporá la manteca derretida y dejá reposar la mezcla unos 15 minutos.

Calentá una sartén antiadherente con apenas un toque de manteca.

Verté un cucharón de mezcla y mové la sartén para cubrir toda la base.

Cociná 1 minuto por lado, hasta que estén doraditos.