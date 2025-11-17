Receta de camarones a la diabla: el platillo picante más delicioso y fácil de preparar
Prepara esta receta paso a paso de camarones a la diabla, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida mexicana.
Esta receta de camarones a la diabla es perfecta para quienes disfrutan de sabores intensos y picantes. Su combinación de chiles secos y frescos crea una salsa profunda y aromática que resalta la frescura del marisco. Esta receta es ideal para comidas rápidas, llenas de carácter y muy fáciles de preparar en casa.
Te Podría Interesar
Ingredientes para unos camarones a la diabla perfectos
Rinde 4 porciones.
- 1 kg de camarones crudos, pelados y desvenados.
- 4 chiles guajillo.
- 3 chiles de árbol.
- 2 chiles chipotle en adobo.
- 3 jitomates.
- 3 dientes de ajo.
- 1/4 de cebolla.
- 2 cucharadas de aceite.
- 1 cucharadita de sal.
- 1/2 cucharadita de pimienta.
- 1 cucharadita de azúcar (opcional, para balancear acidez).
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Limpia los camarones y sécalos con papel absorbente.
2- Desvena los chiles guajillo y chiles de árbol; hiérvelos 5 minutos hasta que se suavicen.
3- Licúa los chiles hidratados junto con jitomates, chipotles, ajo, cebolla, sal, pimienta y un poco del agua de cocción.
4- Calienta aceite en una sartén grande y vierte la salsa. Cocina 10 minutos para concentrar sabor.
5- Agrega los camarones y cocina 3–5 minutos, hasta que cambien de color.
6- Rectifica sazón y, si es necesario, añade una pizca de azúcar para equilibrar.
7- Sirve caliente con arroz blanco, tortillas o pasta.
De la cocina a la mesa
Los camarones a la diabla son una preparación versátil que destaca por su intensidad y sabor profundo. Gracias a la mezcla equilibrada de chiles secos y chipotle, la salsa adquiere un carácter picante y complejo que realza la textura suave de los camarones. Esta receta es perfecta para quienes buscan un platillo rápido, ya que puede estar listo en menos de 25 minutos. Además, combina bien con guarniciones como arroz, frijoles o ensaladas frescas, lo que permite disfrutar de una comida completa y satisfactoria. Preparar esta receta en casa es una excelente manera de explorar sabores mexicanos auténticos y vibrantes. ¡A disfrutar!