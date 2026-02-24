Trufas de coco y chocolate: una receta fácil para cuando hay antojo de dulce
Una receta simple de trufas caseras con coco y cacao, listas en pocos minutos y perfectas para un postre rápido o una mesa dulce.
No hay postre más fácil y rendidor que las trufas. Esta receta lleva coco rallado con cacao, logrando una textura suave por dentro y apenas firme por fuera. Se pueden guardar en la heladera varios días y también funcionan como opción para armar una mesa dulce casera sin demasiado esfuerzo. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (para 18 a 20 trufas)
- 200 g de coco rallado
- 120 g de dulce de leche
- 2 cucharadas de cacao amargo
- 1 cucharada de manteca derretida
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Extra de coco o cacao para rebozar
Paso a paso de la receta
- En un bowl colocá el coco rallado junto con el cacao y mezclá.
- Incorporá el dulce de leche, la manteca derretida y la esencia de vainilla.
- Mezclá hasta obtener una pasta húmeda y moldeable. Si estuviera muy seca, agregá una cucharada extra de dulce de leche.
- Tomá pequeñas porciones y formá bolitas con las manos.
- Rebozalas en coco rallado o cacao.
- Llevá a la heladera al menos 30 minutos para que tomen firmeza.
- Serví frías. ¡Listo!