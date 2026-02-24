Presenta:

Trufas de coco y chocolate: una receta fácil para cuando hay antojo de dulce

Una receta simple de trufas caseras con coco y cacao, listas en pocos minutos y perfectas para un postre rápido o una mesa dulce.

Una receta fácil y deliciosa para sorprender.

No hay postre más fácil y rendidor que las trufas. Esta receta lleva coco rallado con cacao, logrando una textura suave por dentro y apenas firme por fuera. Se pueden guardar en la heladera varios días y también funcionan como opción para armar una mesa dulce casera sin demasiado esfuerzo. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (para 18 a 20 trufas)

  • 200 g de coco rallado
  • 120 g de dulce de leche
  • 2 cucharadas de cacao amargo
  • 1 cucharada de manteca derretida
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Extra de coco o cacao para rebozar
Cómo hacer trufas de coco: guía paso a paso Foto: Shutterstock
Cómo hacer trufas de coco y chocolate, una guía paso a paso.

Paso a paso de la receta

  1. En un bowl colocá el coco rallado junto con el cacao y mezclá.
  2. Incorporá el dulce de leche, la manteca derretida y la esencia de vainilla.
  3. Mezclá hasta obtener una pasta húmeda y moldeable. Si estuviera muy seca, agregá una cucharada extra de dulce de leche.
  4. Tomá pequeñas porciones y formá bolitas con las manos.
  5. Rebozalas en coco rallado o cacao.
  6. Llevá a la heladera al menos 30 minutos para que tomen firmeza.
  7. Serví frías. ¡Listo!

