Tarta de tomate y queso: una receta liviana y práctica para el verano

200 g de queso cremoso o mozzarella

Una receta ideal para el verano.

Se forra un molde con la tapa de tarta y se pincha la base.

Se cortan los tomates en rodajas y el queso en cubos.

Se distribuyen tomate y queso sobre la masa.

En un bowl se baten los huevos con la crema, sal y pimienta.

Se vuelca la mezcla sobre el relleno y se espolvorea orégano.