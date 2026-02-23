Presenta:

Tarta de tomate y queso: una receta liviana y práctica para el verano

Una receta casera con ingredientes cotidianos, para resolver comidas de veerano que se pueden disfrutar frías o calientes.

Esta tarta lleva productos simples con una presentación liviana y muy rica. Es una receta sencilla que funciona tanto caliente como fría, lo que la convierte en una gran aliada para días de calor y comidas prácticas.

Ingredientes

  • 1 tapa de tarta

  • 2 tomates grandes

  • 200 g de queso cremoso o mozzarella

  • 2 huevos

  • 3 cucharadas de crema

  • Sal y pimienta

  • Orégano

bad070f5b272bdfbc8c49ede0b0d0ba1-1024x1024.jpg
Paso a paso de la receta

  1. Se forra un molde con la tapa de tarta y se pincha la base.

  2. Se cortan los tomates en rodajas y el queso en cubos.

  3. Se distribuyen tomate y queso sobre la masa.

  4. En un bowl se baten los huevos con la crema, sal y pimienta.

  5. Se vuelca la mezcla sobre el relleno y se espolvorea orégano.

  6. Se hornea hasta que la superficie esté dorada y firme. ¡Y listo!

