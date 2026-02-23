Tarta de tomate y queso: una receta liviana y práctica para el verano
Una receta casera con ingredientes cotidianos, para resolver comidas de veerano que se pueden disfrutar frías o calientes.
Esta tarta lleva productos simples con una presentación liviana y muy rica. Es una receta sencilla que funciona tanto caliente como fría, lo que la convierte en una gran aliada para días de calor y comidas prácticas.
Ingredientes
-
1 tapa de tarta
2 tomates grandes
200 g de queso cremoso o mozzarella
2 huevos
3 cucharadas de crema
Sal y pimienta
Orégano
Paso a paso de la receta
-
Se forra un molde con la tapa de tarta y se pincha la base.
Se cortan los tomates en rodajas y el queso en cubos.
Se distribuyen tomate y queso sobre la masa.
En un bowl se baten los huevos con la crema, sal y pimienta.
Se vuelca la mezcla sobre el relleno y se espolvorea orégano.
Se hornea hasta que la superficie esté dorada y firme. ¡Y listo!